VIDEO. El Barcelona aprovecha el pinchazo del Real Madrid para recuperar rápidamente el liderato de La Liga

Los dirigidos por Hansi Flick golearon sin piedad al Levante para volver a la cima del torneo español.

Javier Catalán

Este domingo, el FC Barcelona recibía al Levante en el Camp Nou con la clara misión de recuperar la punta de La Liga, y lo consiguió con creces.

Los dirigidos por Hansi Flick aprovecharon la caída del Real Madrid ante el Osasuna del sábado y, con un sólido 3-0, volvieron a lo más alto de la tabla.

Los goles blaugranas fueron obra de Marc Bernal (4′), Frenkie de Jong (32′) y Fermín López (81′), en una nueva goleada que sigue instalando a los de Catalunya como la delantera más aceitada del torneo.

Con la victoria ante el Levante, el Barcelona alcanza los 61 puntos en La Liga, apenas uno más que el Real Madrid, dejando la lucha por el título al rojo vivo.

En la siguiente jornada, Lamine Yamal y compañía tendrán un duro escollo, pues deberán recibir al Villarreal, tercer clasificado y gran revelación del certamen.

