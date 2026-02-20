Temblor se registra en la zona central de Chile hoy: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

Un sismógrafo marca línea sobre el papel, al detectar un sismo. / kickers

Un temblor percibido a primeras horas de este viernes 20 de febrero despertó a los habitantes de la región de Coquimbo.

Esto ya que, según detalló Senapred, el sismo tuvo una magnitud de 4,4.

En tanto, su epicentro se ubicó a 15 kilómetros al noreste de Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo.

El temblor, registrado a las 05:35 horas, también se percibió en ciudades como Ovalle, La Serena y Rí­o Hurtado.