Temblor se registra en la zona central de Chile hoy: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo
Revisa detalles del movimiento telúrico que se sintió a primera hora de este viernes.
Un temblor percibido a primeras horas de este viernes 20 de febrero despertó a los habitantes de la región de Coquimbo.
Esto ya que, según detalló Senapred, el sismo tuvo una magnitud de 4,4.
En tanto, su epicentro se ubicó a 15 kilómetros al noreste de Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo.
El temblor, registrado a las 05:35 horas, también se percibió en ciudades como Ovalle, La Serena y Río Hurtado.
