Durante este viernes, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, conversó con ADN Hoy y analizó la respuesta del sistema de salud tras la tragedia ocurrida en Renca, donde un camión que transportaba gas explotó, dejando cuatro personas fallecidas y 17 con lesiones de gravedad.

“Ayer la red pública y privada, y la coordinación entre ambas, dio una muestra de su robustez y capacidad de respuesta. Esta es una emergencia de gran magnitud, con diecisiete personas con quemaduras extensas. Es una gran emergencia en términos de lo que nos ha tocado enfrentar como país”, señaló.

Martorell explicó que los recintos asistenciales respondieron de buena forma: “Recibieron a los pacientes y tenían capacidad aún para recibir más. El centro público por excelencia para este tipo de situaciones es la Posta Central de Santiago, que activó un protocolo apenas supo de la emergencia, disponiendo múltiples camas en urgencia, pabellones y unidades de cuidados intensivos”, detalló.

“Finalmente llegaron tres pacientes a la Posta Central, que fueron atendidos sin problemas. Uno de ellos fue derivado a su mutualidad. Los distintos centros se repartieron a los pacientes según su cobertura. En la noche se trasladó un paciente desde una clínica a otra, pero el resto permanece donde fue atendido inicialmente”, explicó.

Asimismo, precisó que la atención médica se priorizó por sobre cualquier trámite administrativo, sin discriminar. “Preliminarmente no corren las coberturas de las personas. Primero se traslada y se atiende. En un segundo momento se pueden hacer traslados cuando los pacientes están estables”, afirmó.

“El organismo central que conduce esta distribución es el centro regulador del SAMU Metropolitano. El SAMU tiene un centro regulador para toda la Región Metropolitana, que toma las decisiones a través de sus ambulancias”, sostuvo.

Además, agregó que esta labor se basa en una coordinación con los centros asistenciales. “Ellos cuentan con información permanente sobre la capacidad de atención de cada centro asistencial y están en contacto constante con ellos, no solo en emergencias, sino también en situaciones normales. Toda esa logística y coordinación se realiza desde ese centro regulador, que deriva a los pacientes según disponibilidad”, dijo.

Comunicación con familiares

Consultado por la comunicación con las familias, Martorell reconoció que fue uno de los aspectos más complejos durante las primeras horas. “Es un tema bastante delicado. Ayer, al mediodía, cuando hicimos el primer reporte, teníamos dos personas hospitalizadas sin identificar, porque estaban con ventilación mecánica e inconscientes”, explicó.

“Con el paso de las horas logramos identificarlas mediante huella dactilar, gracias a un convenio con el Registro Civil. Luego, los familiares confirmaron su identidad. En uno de los casos, una hermana reconoció a la paciente por un tatuaje. En el otro, el familiar confirmó la identidad mostrando su cédula”, añadió.

Finalmente, aseguró que el proceso quedó completamente regularizado. “Después de eso, todos los pacientes hospitalizados y ambulatorios quedaron identificados y todos los familiares fueron contactados. En el reporte de la tarde informamos que ese proceso ya estaba completo”, cerró.