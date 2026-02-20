Gala de Viña 2026: ¿A qué hora es el evento hoy, qué canal transmite y qué famosos ya están confirmados? / Agencia Uno

Este viernes 20 de febrero se llevará a cabo uno de los eventos más tradicionales ligados al Festival de Viña del Mar: la Gala 2026.

La 15° edición de la Gala de Viña se realizará en el Sporting Club, de la Ciudad Jardín, con Tonka Tomicic en la conducción, José Antonio Neme en su rol de entrevistador, y Marcelo Marocchino y Florencia Vial recibirán las impresiones de los invitados.

Más de 100 celebridades nacionales e internacionales ya confirmaron su participación en el glamoroso evento que se desarrollará en Viña del Mar.

Los invitados confirmados y el horario de la Gala de Viña 2026

El inicio de la Gala de Viña 2026 será a las 21:00 horas y Mega será el canal que transmitirá el evento de la Ciudad Jardín.

Según comunicó la señal televisiva, a las 19:00 horas iniciará la Previa de la Gala, un programa especial que contará con la conducción de Tita Ureta y César Campos, en donde se darán a conocer todos los detalles horas antes del inicio del propio evento.

Además, se puede sintonizar la Gala a través del canal oficial de Mega en YouTube (disponible aquí), en donde se mostrarán detalles que no aparecerán en televisión.

A continuación, la lista de las celebridades confirmadas que desfilarán en la Gala 2026: