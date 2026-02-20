;

Gala de Viña 2026: ¿A qué hora es el evento hoy, qué canal transmite y qué famosos ya están confirmados?

La Ciudad Jardín ya se prepara para recibir a sus más de 100 invitados que desfilarán por la alfombra roja del Sporting Club.

Sebastián Escares

Este viernes 20 de febrero se llevará a cabo uno de los eventos más tradicionales ligados al Festival de Viña del Mar: la Gala 2026.

La 15° edición de la Gala de Viña se realizará en el Sporting Club, de la Ciudad Jardín, con Tonka Tomicic en la conducción, José Antonio Neme en su rol de entrevistador, y Marcelo Marocchino y Florencia Vial recibirán las impresiones de los invitados.

Más de 100 celebridades nacionales e internacionales ya confirmaron su participación en el glamoroso evento que se desarrollará en Viña del Mar.

Los invitados confirmados y el horario de la Gala de Viña 2026

El inicio de la Gala de Viña 2026 será a las 21:00 horas y Mega será el canal que transmitirá el evento de la Ciudad Jardín.

Según comunicó la señal televisiva, a las 19:00 horas iniciará la Previa de la Gala, un programa especial que contará con la conducción de Tita Ureta y César Campos, en donde se darán a conocer todos los detalles horas antes del inicio del propio evento.

Además, se puede sintonizar la Gala a través del canal oficial de Mega en YouTube (disponible aquí), en donde se mostrarán detalles que no aparecerán en televisión.

A continuación, la lista de las celebridades confirmadas que desfilarán en la Gala 2026:

  • Coté López y su novio, Lucas Lama.
  • Pamela Díaz.
  • Luis Jiménez.
  • Kel Calderón.
  • Fran Virgilio.
  • Marlen Olivari y su esposo, Luciano Marocchino.
  • Kidd Voodoo.
  • Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.
  • Josefina Montané y Pedro Campos.
  • Emilia Dides y Sammis Reyes.
  • Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat.
  • Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt.
  • Américo.
  • Priscilla Vargas y José Luis Repenning.
  • Kika Silva.
  • Fátima Bosch, actual Miss Universo.
  • Inna Moll.
  • Tita Ureta.
  • César Campos.
  • Cony Capelli.
  • Carolina Arregui y Mayte Rodríguez.
  • Martín Cárcamo.
  • Blu Dumay y María Alberó.
  • Kenita Larraín.
  • Millaray Viera.
  • Nico Ruiz.
  • Gala Caldirola.
  • Eduardo Fuentes.
  • Pamela Leiva.
  • Belén Mora y Toto Acuña.
  • Daniel Fuenzalida.
  • Vesta Lugg.
  • Nicole Moreno.
  • Ignacia Michelson.
  • Fran Maira.
  • Sinaka.
  • Skarleth Labra.
  • Power Peralta.
  • Daniela Aránguiz.
  • Jean Philippe Cretton.
  • Akemi Nakamura.
  • Furia Scaglione.
  • Luis Mateucci.
  • Paloma Fiuza.
  • Fernando Solabarrieta.
  • Carla Ochoa.
  • Jaime Leyton.
  • Diego Muñoz.
  • Pablo Chill-e.
  • Nicole.
  • Sigrid Alegría y Los Claveles.
  • Francisca Crovetto.
  • Kike Morandé y el elenco de Detrás del Muro.
  • Marcelo Marocchino.
  • Roberto Cox.
  • Mauricio Medina.
  • Eugenia Lemos y su pareja, Matías Kosznik.
  • Mafe Bertero.
  • Pancha Merino.
  • Karla Melo.
  • Marcelo Díaz.
  • Cota Castelblanco.
  • Jacinta Rodríguez.
  • Magdalena Müller.
  • Francisco Puelles.
  • Vivianne Dietz.
  • Simón Pesutic.
  • Daniela Ramírez.
  • Claudio Castellón.
  • Julieta Bartolomé.
  • Diego Muñoz.
  • Fernando Godoy.
  • Princesa Alba.
  • Soulfia.
  • Katteyes.
  • Q_ARE.
  • Paola Troncoso.
  • Beto Espinoza.
  • Patricio Fuentes.
  • Sandra Donoso.
  • Scarleth Ahumada.
  • Julio Jung Jr.
  • Miguelito.
  • Ignacia Fernández.
  • Constanza Santa María.
  • Rodrigo Sepúlveda.
  • Gonzalo Ramírez.
  • Florencia Vial.
  • Jaime Leyton.
  • Alejandro Sepúlveda.
  • Daniel Silva.
  • Karim Butte.
  • Maribel Retamal.
  • Luis Ugalde.
  • Marianne Schmidt.
  • Matteo Bocelli.

