Gala de Viña 2026: ¿A qué hora es el evento hoy, qué canal transmite y qué famosos ya están confirmados?
La Ciudad Jardín ya se prepara para recibir a sus más de 100 invitados que desfilarán por la alfombra roja del Sporting Club.
Este viernes 20 de febrero se llevará a cabo uno de los eventos más tradicionales ligados al Festival de Viña del Mar: la Gala 2026.
La 15° edición de la Gala de Viña se realizará en el Sporting Club, de la Ciudad Jardín, con Tonka Tomicic en la conducción, José Antonio Neme en su rol de entrevistador, y Marcelo Marocchino y Florencia Vial recibirán las impresiones de los invitados.
Más de 100 celebridades nacionales e internacionales ya confirmaron su participación en el glamoroso evento que se desarrollará en Viña del Mar.
Los invitados confirmados y el horario de la Gala de Viña 2026
El inicio de la Gala de Viña 2026 será a las 21:00 horas y Mega será el canal que transmitirá el evento de la Ciudad Jardín.
Según comunicó la señal televisiva, a las 19:00 horas iniciará la Previa de la Gala, un programa especial que contará con la conducción de Tita Ureta y César Campos, en donde se darán a conocer todos los detalles horas antes del inicio del propio evento.
Además, se puede sintonizar la Gala a través del canal oficial de Mega en YouTube (disponible aquí), en donde se mostrarán detalles que no aparecerán en televisión.
A continuación, la lista de las celebridades confirmadas que desfilarán en la Gala 2026:
- Coté López y su novio, Lucas Lama.
- Pamela Díaz.
- Luis Jiménez.
- Kel Calderón.
- Fran Virgilio.
- Marlen Olivari y su esposo, Luciano Marocchino.
- Kidd Voodoo.
- Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.
- Josefina Montané y Pedro Campos.
- Emilia Dides y Sammis Reyes.
- Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat.
- Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt.
- Américo.
- Priscilla Vargas y José Luis Repenning.
- Kika Silva.
- Fátima Bosch, actual Miss Universo.
- Inna Moll.
- Tita Ureta.
- César Campos.
- Cony Capelli.
- Carolina Arregui y Mayte Rodríguez.
- Martín Cárcamo.
- Blu Dumay y María Alberó.
- Kenita Larraín.
- Millaray Viera.
- Nico Ruiz.
- Gala Caldirola.
- Eduardo Fuentes.
- Pamela Leiva.
- Belén Mora y Toto Acuña.
- Daniel Fuenzalida.
- Vesta Lugg.
- Nicole Moreno.
- Ignacia Michelson.
- Fran Maira.
- Sinaka.
- Skarleth Labra.
- Power Peralta.
- Daniela Aránguiz.
- Jean Philippe Cretton.
- Akemi Nakamura.
- Furia Scaglione.
- Luis Mateucci.
- Paloma Fiuza.
- Fernando Solabarrieta.
- Carla Ochoa.
- Jaime Leyton.
- Diego Muñoz.
- Pablo Chill-e.
- Nicole.
- Sigrid Alegría y Los Claveles.
- Francisca Crovetto.
- Kike Morandé y el elenco de Detrás del Muro.
- Marcelo Marocchino.
- Roberto Cox.
- Mauricio Medina.
- Eugenia Lemos y su pareja, Matías Kosznik.
- Mafe Bertero.
- Pancha Merino.
- Karla Melo.
- Marcelo Díaz.
- Cota Castelblanco.
- Jacinta Rodríguez.
- Magdalena Müller.
- Francisco Puelles.
- Vivianne Dietz.
- Simón Pesutic.
- Daniela Ramírez.
- Claudio Castellón.
- Julieta Bartolomé.
- Diego Muñoz.
- Fernando Godoy.
- Princesa Alba.
- Soulfia.
- Katteyes.
- Q_ARE.
- Paola Troncoso.
- Beto Espinoza.
- Patricio Fuentes.
- Sandra Donoso.
- Scarleth Ahumada.
- Julio Jung Jr.
- Miguelito.
- Ignacia Fernández.
- Constanza Santa María.
- Rodrigo Sepúlveda.
- Gonzalo Ramírez.
- Florencia Vial.
- Jaime Leyton.
- Alejandro Sepúlveda.
- Daniel Silva.
- Karim Butte.
- Maribel Retamal.
- Luis Ugalde.
- Marianne Schmidt.
- Matteo Bocelli.
