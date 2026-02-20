;

Detienen en Chacayuta a sujeto con ketamina adosada al cuerpo: la droga fue avaluada en más de $122 millones

El hombre fue detenido tras intentar burlar el control fronterizo desde Perú con casi 2,5 kilos de droga.

Pablo Castillo

Nayadet Oyarzún

Complejo Fronterizo Chacalluta por fin de semana largo.Foto:SALVADOR PEDRINI/UNONOTICIAS

Complejo Fronterizo Chacalluta por fin de semana largo. Foto:SALVADOR PEDRINI/UNONOTICIAS / MARCOS MALDONADO/AGENCIAUNO

La Polícia de Investyigaciones (PDI) permitió a un sujeto de nacionalidad venezolana por el delito flagrante de tráfico de drogas, quien fue sorprendido con casi 2,5 kilos de ketamina en polvo en el complejo fronterizo Chacayuta.

Fue personal del grupo operativo de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional quienes detectaron a este individuo cuando intentaba burlar el control migratorio en el mencionado recinto, quien provenía desde Perú.

Revisa también

ADN

Esto derivó a la activación del procedimiento antidrogas por parte del personal de la avanzada antinarcóticos, verificando que el individuo portaba estas sustancias ilícitas adosadas a su cuerpo. Estos detalles fueron entregados por el subprefecto Marcos Vergara, jefe de la avanzada antinarcóticos de la PDI de Arica.

”Se logró detectar a un sujeto de nacionalidad venezolana que burló los controles establecidos. Sin embargo, fue detectado por personal PDI, lo que activó una rápida coordinación entre los directivos antinarcóticos, encontrando adosado en su cuerpo, en tipo fajas, la cantidad de seis paquetes contenedores de la droga tipo ketamina“, informó Vergara.

En el procedimiento se incautaron más de 8.000 dosis de ketamina, avaluadas en más de 122 millones de pesos. Por instrucción del Ministerio Público, finalmente el sujeto fue puesto a disposición del juzgado de garantía para su respectivo control de detención y formalización.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad