Detienen en Chacayuta a sujeto con ketamina adosada al cuerpo: la droga fue avaluada en más de $122 millones

La Polícia de Investyigaciones (PDI) permitió a un sujeto de nacionalidad venezolana por el delito flagrante de tráfico de drogas, quien fue sorprendido con casi 2,5 kilos de ketamina en polvo en el complejo fronterizo Chacayuta.

Fue personal del grupo operativo de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional quienes detectaron a este individuo cuando intentaba burlar el control migratorio en el mencionado recinto, quien provenía desde Perú.

Esto derivó a la activación del procedimiento antidrogas por parte del personal de la avanzada antinarcóticos, verificando que el individuo portaba estas sustancias ilícitas adosadas a su cuerpo. Estos detalles fueron entregados por el subprefecto Marcos Vergara, jefe de la avanzada antinarcóticos de la PDI de Arica.

”Se logró detectar a un sujeto de nacionalidad venezolana que burló los controles establecidos. Sin embargo, fue detectado por personal PDI, lo que activó una rápida coordinación entre los directivos antinarcóticos, encontrando adosado en su cuerpo, en tipo fajas, la cantidad de seis paquetes contenedores de la droga tipo ketamina“, informó Vergara.

En el procedimiento se incautaron más de 8.000 dosis de ketamina, avaluadas en más de 122 millones de pesos. Por instrucción del Ministerio Público, finalmente el sujeto fue puesto a disposición del juzgado de garantía para su respectivo control de detención y formalización.