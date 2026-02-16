Una jornada deportiva juvenil terminó en tragedia este lunes en Pawtucket, Rhode Island, luego de que un tiroteo en el estadio Dennis M. Lynch Arena dejara un saldo de tres personas fallecidas. Entre los muertos se encuentra el presunto atacante, quien se habría quitado la vida con un disparo autoinfligido. Además de las víctimas fatales, otras tres personas permanecen hospitalizadas en estado crítico tras ser alcanzadas por las balas.

El incidente provocó el pánico inmediato entre los asistentes al partido de hockey. Imágenes captadas en el recinto muestran a jugadores de secundaria buscando refugio y a familias huyendo de sus asientos ante el estruendo de los disparos. Afuera del estadio, la escena era de desolación, con jóvenes deportistas aún uniformados abrazándose en medio de un masivo despliegue policial y sobrevuelo de helicópteros.

Una posible disputa familiar

Según informó la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, las primeras indagaciones apuntan a que no se trató de un ataque aleatorio. “Parece que se trató de un acto selectivo y que podría tratarse de una disputa familiar“, precisó la autoridad. Aunque no se han revelado las identidades de los fallecidos, la policía indicó preliminarmente que ambas víctimas del tirador serían adultos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los investigadores se encuentran actualmente reconstruyendo la cronología de los hechos mediante entrevistas a testigos y la revisión de los videos oficiales del partido. La policía aclaró que sus efectivos no estuvieron involucrados directamente en el deceso del sospechoso.

El trauma reciente en Rhode Island

Este nuevo episodio de violencia armada ocurre a menos de dos meses de otra tragedia que sacudió al estado. En aquel entonces, un hombre identificado como Claudio Neves Valente asesinó a dos estudiantes de la Universidad de Brown y a un profesor del MIT antes de suicidarse en New Hampshire. El alcalde de Pawtucket, Don Grebien, lamentó profundamente lo ocurrido, señalando la naturaleza trágica de que un evento escolar termine en semejante nivel de violencia.

Pawtucket, una ciudad de casi 80.000 habitantes ubicada al norte de Providence, ha visto alterada su normalidad tras el cierre de las rutas aledañas al Lynch Arena debido a los peritajes en curso. Por ahora, las autoridades se centran en brindar apoyo a las familias afectadas mientras se espera un informe médico actualizado sobre el estado de los tres heridos críticos.