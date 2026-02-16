;

Hallan cadáver con indicios de ejecución en la ribera del río Maipo: Fiscalía ECOH apunta a crimen organizado

El cuerpo de un hombre fue encontrado en el sector de El Toyo con más de 20 evidencias balísticas en el lugar del hallazgo.

Mario Vergara

Río tinguiririca, región de O&#039;Higgins, osamentas, PDI

La Fiscalía de Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana instruyó diligencias urgentes a la Policía de Investigaciones (PDI) tras el hallazgo de un cadáver en la ribera del río Maipo. El cuerpo, perteneciente a una persona de sexo masculino, fue localizado en el sector de El Toyo, activando de inmediato un protocolo de resguardo para la recolección de antecedentes criminalísticos.

Debido a las particularidades del hallazgo, el fiscal ECOH Gamal Massú determinó la intervención de su unidad especializada.

Según explicó el persecutor, tanto la ubicación geográfica donde fue abandonado el cuerpo como las circunstancias del hecho ofrecen “indicios de que podría estar vinculado a crimen organizado”, razón por la cual el equipo ECOH se constituyó en el sitio del suceso, publica La Tercera.

Evidencia balística en la ribera

Las labores en terreno han estado a cargo de la Brigada de Homicidios Sur y el Laboratorio de Criminalística Central de la PDI. El subprefecto Roberto Briones, jefe de la unidad, detalló que el trabajo pericial ha sido complejo debido a las dificultades geográficas del terreno donde se encontraba la víctima.

A pesar de las condiciones del lugar, los investigadores lograron recuperar evidencia clave para la causa. Según confirmó el subprefecto Briones, en el sector se halló “más de una veintena de evidencias balísticas”, lo que refuerza la tesis de una ejecución en el lugar o un enfrentamiento de alta violencia previo al hallazgo del cadáver.

