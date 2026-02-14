;

Suboficiales de Gendarmería exigen la renuncia del ministro de Justicia tras acusaciones de “sabotaje”

La Ansog acusó al ministro Jaime Gajardo de perder legitimidad técnica y de desconocer la realidad operativa de las cárceles chilenas.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

La Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog) manifestó este sábado su “profunda preocupación” por la crisis que atraviesa el sistema penitenciario y solicitó formalmente la renuncia del ministro de Justicia, Jaime Gajardo. El conflicto estalló tras una entrevista concedida por el secretario de Estado a Meganoticias, donde sugirió que las recientes liberaciones erróneas de reos podrían estar vinculadas a actos de “corrupción y sabotaje”.

Desde el gremio reaccionaron con indignación, señalando que las palabras de la autoridad afectan la honra institucional y demuestran un desconocimiento crítico sobre el funcionamiento real de Gendarmería. Según la Ansog, el ministro ignora aspectos fundamentales como la formación del personal, la malla curricular y las condiciones adversas en las que se desempeñan los funcionarios a lo largo del país.

ADN

Críticas a la gestión y legitimidad

De acuerdo con el texto firmado por la directiva nacional de la Ansog, el concepto de “sabotaje” utilizado por el ministro busca desviar la atención de problemas de fondo. La asociación enfatizó que el sistema padece de brechas estructurales graves, entre las que destacan el déficit de dotación, la sobrecarga laboral y una histórica falta de capacitación para el personal operativo.

Para los funcionarios, la actual conducción del ministerio ha fallado en el control estratégico y el liderazgo técnico necesarios para administrar las cárceles. Por ello, estiman que la administración de Gajardo ha perdido legitimidad técnica, instándolo a que “asuma su responsabilidad política y dé un paso al costado" para resguardar la dignidad de los trabajadores penitenciarios.

ADN

Investigaciones en curso

En paralelo al conflicto gremial, la situación de los reclusos liberados por error ya escaló al ámbito judicial. El Ministerio Público confirmó que se ha dado inicio a una investigación penal con el objetivo de identificar si existieron delitos en estos procedimientos. Esta indagatoria buscará determinar si hubo dolo o negligencia en los procesos administrativos de las unidades penales involucradas.

Mientras el ente persecutor avanza en las diligencias, la tensión entre el Palacio de Tribunales y el gremio de suboficiales se mantiene al tope. La Ansog concluyó que, cuando falta conocimiento técnico en la jefatura, se debilita la institucionalidad y se expone a quienes cumplen funciones en los entornos más complejos del país, profundizando la crisis de confianza en el sistema carcelario.

