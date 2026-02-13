“No hagas we...”: la irresponsable acción que realizó una persona en la línea del tren e interrumpió el servicio

Una arriesgada e irresponsable conducta realizó un hombre en plena línea del tren, la cual grabó y publicó en sus redes sociales.

En el registro compartido en Instagram, se observa como una persona se acuesta por sobre las líneas del tren justo antes de que pasara la máquina.

Segundos más tarde, se ve al tren pasando por encima de la persona. Lo que sorprendió a los usuarios de redes sociales es que la máquina no pasó a llevar al hombre ni tampoco le generó ningún daño físico.

Tras haberlo pasado por encima, el tren paró e interrumpió su servicio luego de darse cuenta de la presencia del sujeto en las líneas.

“Siempre quise hacer esa we...”, comentó un usuario. “No hagas we...” comentó otro. En la caja de comentarios de la publicación el autor del video explicó que “algunos tienen como unas we... abajo que te pueden llegar y matar. Es pura suerte”.

A continuación, el registro:

No obstante, eso no es todo, ya que la misma persona ya había realizado otras arriesgadas maniobras en el transporte público, específicamente en el Metro de Santiago. Como la siguiente: