“Gesto obsceno”: alcalde Wainraihgt arremete contra Arturo Ruiz-Tagle tras bochornoso show en Puerto Montt

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, cuestionó duramente la actitud del humorista Arturo Ruiz-Tagle tras su fallida presentación en el Festival Capital 2026, marcada por abucheos y gestos obscenos hacia el público.

El comediante se presentó la tarde del jueves en el evento masivo realizado en la capital de la región de Los Lagos, donde incluyó en su rutina referencias políticas y alusiones al Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Durante el show, lanzó consignas como “no al aborto”, realizó comentarios sobre “cubanos” y, ante las pifias, respondió calificando a parte del público como “comunistas”.

Los abucheos se intensificaron con el coro de “fome, fome, fome”, a lo que Ruiz-Tagle contestó: “¿Saben qué? Soy superfome”, para luego insistir en la misma línea. Antes de retirarse del escenario, cerró con la frase “una pifia más, una pifia menos” y realizó gestos de burla, incluyendo levantar el dedo medio hacia los asistentes.

🔴 ESCÁNDALO EN FESTIVAL CAPITAL

Arturo Ruíz-Tagle insuĺta a los "Comunistas" de Puerto Montt por pifias a su rutina: "Aprovecha de tomar una lancha y te vay a Cuba CTM", dijo agarrandose la corneta.

El publico, en su mayoría jóvenes, esperaban ver al cantante urbano "Sinaka". pic.twitter.com/i1DsuIJ6Av — Notisur Puerto Montt (@NotisurCL) February 13, 2026

Tras lo ocurrido, el jefe comunal lamentó lo sucedido y pidió respeto hacia la audiencia local. “Lamentamos este gesto obsceno que hizo el humorista Arturo Ruiz-Tagle con el público puertomontino porque estamos hablando de un profesional. Más allá de que de repente le puede ir bien o mal en un escenario, que sea pifiado, uno pide también respeto al público que va a ver un show”, señaló Wainraihgt.

La autoridad agregó que esperan que hechos similares no se repitan y destacó el desarrollo general del evento. “Fueron más de 60 mil personas, fue un éxito total. Estuvimos con Leo Rey, con Sinaka. Esperamos que este viernes y sábado se siga desarrollando de buena manera lo que fue un espectáculo para Puerto Montt”, concluyó.

El episodio generó amplio debate en redes sociales y marcó uno de los momentos más comentados del festival.