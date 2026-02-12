Emergencia química en Hospital de Carabineros: derrame de fenol activó protocolo de seguridad en Ñuñoa

Durante la madrugada de este jueves se activó una emergencia química al interior del Hospital de Carabineros, ubicado en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana.

La situación fue causada por un derrame menor de fenol, sustancia presente en desinfectantes y productos médicos, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad.

Hasta el recinto, ubicado en la intersección de las calles Simón Bolívar y Antonio Varas, acudió personal especializado de Bomberos con su unidad Hazmat, encargada de manejar materiales peligrosos. Según se informó, la situación fue controlada sin personas lesionadas y sin necesidad de evacuar a los pacientes.

No hubo heridos ni evacuación, pero se aisló el área afectada

La emergencia ocurrió específicamente en uno de los laboratorios del hospital. Desde el equipo de respuesta indicaron que se trató de un “derrame menor de fenol” que fue contenido a tiempo. A modo preventivo, el área fue aislada temporalmente, aunque no fue necesaria la suspensión de actividades ni la evacuación del recinto.

El fenol, compuesto químico de uso frecuente en soluciones antisépticas, puede resultar tóxico en ciertas concentraciones y requiere manejo especializado en caso de accidentes.

Desde el centro asistencial no han emitido comunicados oficiales, pero fuentes vinculadas al procedimiento confirmaron que “la emergencia fue manejada conforme a los protocolos establecidos”, sin consecuencias para la salud de los funcionarios o pacientes.