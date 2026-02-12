La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez entregó nuevos detalles del escándalo entre Américo y Yamila Reyna, quienes terminaron su relación amorosa.

Según informó Gutiérrez, uno de los involucrados habría llegado hasta un servicio de Urgencias en un centro asistencial para ser atendido.

A pesar de dar esta información, la periodista no entró en detalles de cual de los dos artistas sería el apuntado, pero Pablo Candia del programa Plan Perfecto confirmó que se trataría de Américo.

“Puedo confirmar que la persona que llegó a la clínica y que estaría en Urgencias es Américo”, comentó.

Candia mencionó que hasta ahora se desconoce el motivo de la visita del cantante.