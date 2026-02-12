En medio de divisiones en el Partido Republicano: Cámara baja de EE.UU. revoca aranceles de Trump contra Canadá

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución para revocar los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, a productos canadienses.

La medida fue respaldada en una votación de 219 a 211, con seis legisladores republicanos uniéndose a los demócratas para poner fin a los gravámenes que Trump implementó el año pasado.

El proyecto ahora se dirige al Senado, donde los republicanos también tienen mayoría, y posteriormente deberá ser aprobado por el presidente, quien probablemente no lo promulgaría .

Criticas y advertencias de Donald Trump

A pesar de ello, la medida refleja las tensiones internas dentro del Partido Republicano, donde las deserciones de seis miembros resultaron decisivas para la aprobación de la resolución.

Al respecto, Donald Trump criticó la medida a través de la red social Truth Social, advirtiendo que cualquier republicano que vote en contra de los aranceles enfrentará “serias consecuencias” en las próximas elecciones.

En su mensaje, defendió los gravámenes, argumentando que han proporcionado “seguridad económica y nacional” y que ningún legislador debería poner en riesgo ese privilegio.