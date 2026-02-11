;

Seis muertos en medio de una cabaña: la policía investiga un misterioso caso apodado el ‘Twin Peaks’ búlgaro

“La vida nos ha ofrecido aquí detalles más impactantes que en esa ficción”, declaró el fiscal general interino.

Pablo Castillo

Hace una semana, en Bulgaria, un enigmático caso ocurrió al interior de una ONG ecologista, el cual combinaría suicidios y homicidios, según informó este martes la Fiscalía de dicho país.

En el lugar fueron halladas muertas a tiros tres personas sospechosas de un triple crimen en una cabaña de montaña, en los Balcanes Occidentales, al noroeste del país.

El hallazgo se produjo seis días después de que la policía descubriera otros tres cadáveres en un refugio de montaña calcinado, en una cadena de muertes que ha conmocionado a la sociedad búlgara.

“Estamos ante una investigación sobre un crimen sin precedentes, al menos para Bulgaria”, afirmó el jefe policial Zahari Vaskov en una conferencia de prensa realizada cerca del monte Okolchitsa, a unos 80 kilómetros del albergue calcinado donde se registraron las primeras muertes.

“Twin Peaks búlgaro”

El fiscal general interino, Borislav Sarafov, comparó el caso con la serie estadounidense Twin Peaks, al señalar que “la vida nos ha ofrecido aquí detalles más impactantes que en esa ficción”. Desde entonces, los medios locales han bautizado el episodio como el “Twin Peaks búlgaro”.

La Fiscalía detalló este martes que las primeras pericias apuntan a que cuatro de las seis personas fallecidas se habrían suicidado, mientras que las otras dos, entre ellas el menor, fueron víctimas de homicidio.

En el caso de los cuerpos encontrados en la autocaravana, el Ministerio Público indicó que “probablemente se produjeron dos homicidios sucesivos y un suicidio”, todos con disparos efectuados desde el interior del vehículo.

