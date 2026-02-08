;

Trump confirma que recibirá a Xi Jinping en la Casa Blanca a finales de 2026

El mandatario estadounidense destacó la “buena relación” entre ambos países; esto, luego de ratificar su propia visita oficial a Beijing programada para abril.

Mario Vergara

BUSAN, SOUTH KOREA - OCTOBER 30: (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)

BUSAN, SOUTH KOREA - OCTOBER 30: (Photo by Andrew Harnik/Getty Images) / Andrew Harnik

En una entrevista exclusiva con la cadena NBC, emitida íntegramente este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el líder chino, Xi Jinping, realizará una visita oficial a la Casa Blanca hacia finales de este año.

El anuncio marca un punto de inflexión en la agenda exterior de Washington para 2026, estableciendo un cronograma de alto nivel entre las que el propio Trump describió como “las dos naciones más poderosas del mundo”.

Un calendario de reciprocidad

La relación bilateral se verá intensificada en los próximos meses con dos hitos clave:

  • Abril 2026: El presidente Donald Trump viajará a China en una visita oficial ya ratificada por la administración republicana.
  • Finales de 2026: El presidente Xi Jinping devolverá la cortesía con una cumbre en Washington D.C.

“Una relación muy buena”

Pese a las tensiones comerciales y estratégicas que históricamente han marcado el vínculo, Trump utilizó un tono conciliador y optimista durante la entrevista grabada el pasado miércoles.

“Él va a venir a la Casa Blanca, sí... Tenemos una relación muy buena”, afirmó el mandatario, subrayando la importancia de que ambos líderes mantengan canales directos de comunicación dada la influencia económica y militar que ejercen a nivel global.

El encuentro a finales de año será seguido de cerca por los mercados internacionales y los analistas geopolíticos, quienes esperan que estas cumbres definan el rumbo de la estabilidad mundial en temas de seguridad, tecnología y comercio para la segunda mitad de la década.

