Continúan los cambios en Chilevisión: destacado periodista asume como director de prensa

Este lunes, Chilevisión emitió un comunicado dando a conocer un nuevo cambio en el departamento de prensa de la señal televisiba.

En este informativo, se informó que Jorge Cabezas asumirá como nuevo Director de Prensa, en reemplazo de Pablo Vásquez.

No se entregó detalles sobre la salida de este último, pero la llegada de Cabezas al puesto de dirección va en relación a los cambios editoriales que está viviendo la señal televisiva.

“Chilevisión agradece a Pablo Vásquez por su contribución a que el canal sea actualmente el de mayor credibilidad y confianza en la televisión abierta y plataformas digitales”, expresaron en el comunicado.

Jorge Cabezas Villalobos encabezó procesos de cambios editorial en TVN, Canal 13 y Mega y fue fundador del canal 24 Horas y del departamento de prensa de Mega.

En los últimos años estuvo a cargo de los diarios El Nuevo Día y Primera Hora de Puerto Rico, y además, era asesor editorial en CNN Chile.