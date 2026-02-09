;

Continúan los cambios en Chilevisión: destacado periodista asume como director de prensa

A través de un comunicado se informó que Jorge Cabezas asumirá en dicho puesto reemplazando a Pablo Vásquez.

Nicolás Lara Córdova

Continúan los cambios en Chilevisión: destacado periodista asume como director de prensa

Este lunes, Chilevisión emitió un comunicado dando a conocer un nuevo cambio en el departamento de prensa de la señal televisiba.

En este informativo, se informó que Jorge Cabezas asumirá como nuevo Director de Prensa, en reemplazo de Pablo Vásquez.

Revisa también:

ADN

No se entregó detalles sobre la salida de este último, pero la llegada de Cabezas al puesto de dirección va en relación a los cambios editoriales que está viviendo la señal televisiva.

“Chilevisión agradece a Pablo Vásquez por su contribución a que el canal sea actualmente el de mayor credibilidad y confianza en la televisión abierta y plataformas digitales”, expresaron en el comunicado.

Jorge Cabezas Villalobos encabezó procesos de cambios editorial en TVN, Canal 13 y Mega y fue fundador del canal 24 Horas y del departamento de prensa de Mega.

En los últimos años estuvo a cargo de los diarios El Nuevo Día y Primera Hora de Puerto Rico, y además, era asesor editorial en CNN Chile.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad