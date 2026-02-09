;

Alertan por tormentas eléctricas, probabilidad de granizos y rachas de hasta 70 km/h: estas son las 3 regiones afectadas

El fenómeno tendría un “grado de severidad moderada, potencialmente riesgoso”, informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Sebastián Escares

La DMC emitió este lunes un aviso por probables tormentas eléctricas y otro por viento normal a moderado, en el marco del ingreso de un frente frío que impactará a tres regiones del sur del país durante este martes 10 de febrero.

Según el organismo, ambos fenómenos presentan “un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

El aviso estará vigente desde la mañana hasta la tarde del martes, y se concentrará en sectores costeros, valles y cordilleras, con posibilidad de granizos en algunas zonas.

¿Dónde habrá tormentas eléctricas y viento fuerte este martes?

El pronóstico por tormentas eléctricas incluye el litoral, Cordillera de la Costa y valle de La región de La Araucanía y la región de Los Ríos; además del litoral, Cordillera de la Costa, valle, litoral interior y Chiloé en Los Lagos. Meteorología también advirtió una “probabilidad de granizos” en estos mismos sectores.

El segundo aviso, asociado al mismo sistema frontal, considera vientos de entre 40 y 60 km/h para el litoral y valle de La Araucanía, y condiciones similares para el litoral, valle y Cordillera de la Costa de Los Lagos. En estas últimas zonas, se podrían registrar rachas de hasta 70 km/h durante la tarde.

La DMC recomienda tomar precauciones por posibles cortes de energía, caída de ramas o afectación a estructuras livianas. Se sugiere a los habitantes del sur revisar actualizaciones en tiempo real y evitar traslados innecesarios durante los momentos de mayor intensidad.

