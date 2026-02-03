Inicia el pago del permiso de circulación 2026 en Chile: así puedes revisar si tienes multas impagas
Para completar el trámite los conductores no pueden tener multas de tránsito sin cancelar.
Desde el pasado 1 de febrero y hasta el próximo 31 de marzo tendrán plazo los conductores de Chile para realizar uno de los trámites obligatorios si tienen auto: el pago del permiso de circulación 2026.
Eso sí, para poder realizar el trámite los automovilistas no pueden contar con multas de tránsito impagas asociadas a la patente del auto.
Cabe recordar que el monto a cancelar del permiso de circulación va a depender del modelo, el año y las características del vehículo.
¿Cómo revisar si tengo multas impagas?
Para revisar la información con respecto a las multas impagas, existen distintas formas de hacerlo. La primera es accediendo a la plataforma del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, siguiendo los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio web (disponible aquí).
- Digitar la patente.
- Rellenar el texto para confirmar que eres humano.
- Presionar “Consultar Placa Patente”.
- Se desplegarán las infracciones que hayan sido enviadas a los Juzgados de Policía Local en los últimos 60 días (sin mostrar si están pagadas o no).
La segunda opción, es ingresar al sitio web del Registro Civil (disponible aquí) y seguir estos pasos:
- Ingresar a la opción “Vehículos”, seleccionar “Certificados vehículos de multas”, digitar la placa patente e ingresar la Clave Única.
- Posteriormente, apretar “Agregar al carro”.
- El trámite tiene un valor de $1.130.
- El registro incluye todas las multas asociadas a esa placa siempre y cuando sean empadronadas, es decir, las que la autoridad no vio directamente al infractor y solo se identifica el vehículo por su patente.
Por último, también se puede realizar la consulta a través de Autofact.
- Al ingresar a la plataforma (disponible aquí) los usuarios pueden digitar su patente y consultar si tienen multas impagas o no.
