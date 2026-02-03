;

Inicia el pago del permiso de circulación 2026 en Chile: así puedes revisar si tienes multas impagas

Para completar el trámite los conductores no pueden tener multas de tránsito sin cancelar.

Desde el pasado 1 de febrero y hasta el próximo 31 de marzo tendrán plazo los conductores de Chile para realizar uno de los trámites obligatorios si tienen auto: el pago del permiso de circulación 2026.

Eso sí, para poder realizar el trámite los automovilistas no pueden contar con multas de tránsito impagas asociadas a la patente del auto.

Cabe recordar que el monto a cancelar del permiso de circulación va a depender del modelo, el año y las características del vehículo.

¿Cómo revisar si tengo multas impagas?

Para revisar la información con respecto a las multas impagas, existen distintas formas de hacerlo. La primera es accediendo a la plataforma del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, siguiendo los siguientes pasos:

  • Ingresar al sitio web (disponible aquí).
  • Digitar la patente.
  • Rellenar el texto para confirmar que eres humano.
  • Presionar “Consultar Placa Patente”.
  • Se desplegarán las infracciones que hayan sido enviadas a los Juzgados de Policía Local en los últimos 60 días (sin mostrar si están pagadas o no).

La segunda opción, es ingresar al sitio web del Registro Civil (disponible aquí) y seguir estos pasos:

  • Ingresar a la opción “Vehículos”, seleccionar “Certificados vehículos de multas”, digitar la placa patente e ingresar la Clave Única.
  • Posteriormente, apretar “Agregar al carro”.
  • El trámite tiene un valor de $1.130.
  • El registro incluye todas las multas asociadas a esa placa siempre y cuando sean empadronadas, es decir, las que la autoridad no vio directamente al infractor y solo se identifica el vehículo por su patente.

Por último, también se puede realizar la consulta a través de Autofact.

  • Al ingresar a la plataforma (disponible aquí) los usuarios pueden digitar su patente y consultar si tienen multas impagas o no.

