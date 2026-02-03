Inicia el pago del permiso de circulación 2026 en Chile: así puedes revisar si tienes multas impagas / Agencia Uno

Desde el pasado 1 de febrero y hasta el próximo 31 de marzo tendrán plazo los conductores de Chile para realizar uno de los trámites obligatorios si tienen auto: el pago del permiso de circulación 2026.

Eso sí, para poder realizar el trámite los automovilistas no pueden contar con multas de tránsito impagas asociadas a la patente del auto.

Cabe recordar que el monto a cancelar del permiso de circulación va a depender del modelo, el año y las características del vehículo.

¿Cómo revisar si tengo multas impagas?

Para revisar la información con respecto a las multas impagas, existen distintas formas de hacerlo. La primera es accediendo a la plataforma del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, siguiendo los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web (disponible aquí) .

. Digitar la patente .

. Rellenar el texto para confirmar que eres humano.

Presionar “Consultar Placa Patente” .

. Se desplegarán las infracciones que hayan sido enviadas a los Juzgados de Policía Local en los últimos 60 días (sin mostrar si están pagadas o no).

La segunda opción, es ingresar al sitio web del Registro Civil (disponible aquí) y seguir estos pasos:

Ingresar a la opción “Vehículos” , seleccionar “Certificados vehículos de multas” , digitar la placa patente e ingresar la Clave Única.

, seleccionar , digitar la placa patente e ingresar la Clave Única. Posteriormente, apretar “Agregar al carro” .

. El trámite tiene un valor de $1.130.

El registro incluye todas las multas asociadas a esa placa siempre y cuando sean empadronadas, es decir, las que la autoridad no vio directamente al infractor y solo se identifica el vehículo por su patente.

Por último, también se puede realizar la consulta a través de Autofact.