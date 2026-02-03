;

VIDEO. El duro castigo del Tribunal de Disciplina a Lucero y Salomoni tras ser expulsados ante Audax: dos partidos de sanción

Según información de ADN Deportes, el lateral argentino recibió dos partidos de sanción, mientras que el “Gato” se perderá el próximo duelo de la Universidad de Chile.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Fotos: @udechileoficial

Fotos: @udechileoficial

Un valioso empate fue el que rescató la Universidad de Chile ante Audax Italiano en la primera fecha de la Liga de Primera, duelo en el que terminó jugando con nueve futbolistas tras las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero.

Si bien ambas tarjetas rojas fueron cuestionadas por los hinchas de la U, Gastón Philippe no tuvo dudas al momento de sancionarlas, situación que deja a Francisco Meneghini con dos alternativas menos para las próximas fechas.

Este martes, en la sesión semanal del Tribunal de Disciplina, se confirmaron los partidos de sanción que recibirán ambos jugadores, donde uno de ellos estará más de una fecha fuera de las canchas, pese a que se intentó apelar.

Revisa también:

ADN

Se trata de Felipe Salomoni, quien, según información de ADN Deportes, recibió dos fechas de castigo por el codazo propinado a Marco Collao.

En el caso de Juan Martín Lucero, el delantero solo recibió una fecha de sanción. De hecho, el “Gato” compareció ante la Primera Sala junto a un abogado de Azul Azul, aunque finalmente aquello no tuvo efecto.

Además, la Universidad de Chile, como institución, quedó citada para el próximo martes, instancia en la que deberá presentar sus descargos por los incidentes ocurridos en el Estadio Nacional el pasado viernes.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad