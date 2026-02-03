Un valioso empate fue el que rescató la Universidad de Chile ante Audax Italiano en la primera fecha de la Liga de Primera, duelo en el que terminó jugando con nueve futbolistas tras las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero.

Si bien ambas tarjetas rojas fueron cuestionadas por los hinchas de la U, Gastón Philippe no tuvo dudas al momento de sancionarlas, situación que deja a Francisco Meneghini con dos alternativas menos para las próximas fechas.

Este martes, en la sesión semanal del Tribunal de Disciplina, se confirmaron los partidos de sanción que recibirán ambos jugadores, donde uno de ellos estará más de una fecha fuera de las canchas, pese a que se intentó apelar.

Se trata de Felipe Salomoni, quien, según información de ADN Deportes, recibió dos fechas de castigo por el codazo propinado a Marco Collao.

En el caso de Juan Martín Lucero, el delantero solo recibió una fecha de sanción. De hecho, el “Gato” compareció ante la Primera Sala junto a un abogado de Azul Azul, aunque finalmente aquello no tuvo efecto.

Además, la Universidad de Chile, como institución, quedó citada para el próximo martes, instancia en la que deberá presentar sus descargos por los incidentes ocurridos en el Estadio Nacional el pasado viernes.