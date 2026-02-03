El dato que ilusiona a los hinchas de Universidad de Chile con un posible título: no ocurría hace nueve años / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile empató en su debut del Campeonato Nacional frente a Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Aquel encuentro, disputado el pasado viernes 30 de enero, estuvo marcado por las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero.

Según información del periodista Luis Reyes de AS Chile, la última vez que un equipo sufrió dos expulsiones en su debut del Torneo Nacional fue la propia Universidad de Chile en el Clausura 2017.

En aquel torneo, los azules lograron su título número 18 de Primera División bajo la dirección de Ángel Guillermo Hoyos.

En el debut de esa temporada, Universidad de Chile cayó por 2-0 frente a Deportes Iquique. En dicho encuentro, Piero Maza expulsó a Gonzalo Espinoza y a Gonzalo Jara.