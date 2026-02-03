;

El dato que ilusiona a los hinchas de Universidad de Chile con un posible título: no ocurría hace nueve años

En su debut en el Campeonato Nacional, los azules sufrieron la expulsión de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero.

Nicolás Lara Córdova

El dato que ilusiona a los hinchas de Universidad de Chile con un posible título: no ocurría hace nueve años

El dato que ilusiona a los hinchas de Universidad de Chile con un posible título: no ocurría hace nueve años / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile empató en su debut del Campeonato Nacional frente a Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Aquel encuentro, disputado el pasado viernes 30 de enero, estuvo marcado por las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero.

Revisa también:

ADN

Según información del periodista Luis Reyes de AS Chile, la última vez que un equipo sufrió dos expulsiones en su debut del Torneo Nacional fue la propia Universidad de Chile en el Clausura 2017.

En aquel torneo, los azules lograron su título número 18 de Primera División bajo la dirección de Ángel Guillermo Hoyos.

En el debut de esa temporada, Universidad de Chile cayó por 2-0 frente a Deportes Iquique. En dicho encuentro, Piero Maza expulsó a Gonzalo Espinoza y a Gonzalo Jara.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad