Atención equipos chilenos: Conmebol implementará nueva regla para la Copa Libertadores

Esta temporada cuatro equipos nacionales representarán a nuestro país en la máxima competición de clubes del continente.

Nicolás Lara Córdova

Este martes inició una nueva edición de la Copa Libertadores, la que contará con la participación de Coquimbo Unido, Huachipato, O’Higgins y Universidad Católica.

Para la edición 2026, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció una nueva regla que implementará por primera vez en la historia y que afectará a los clubes chilenos.

¿Cuál es la nueva regla que implementará la Conmebol para la Copa Libertadores 2026?

A través de un comunicado, la Conmebol dio a conocer el nuevo reglamento 2026 para la Copa Libertadores donde destaca la implementación de una pausa de rehidratación.

Esta pausa será de hasta 90 segundos en cada tiempo de juego y buscará entregar una nueva forma de ver los partidos de la Copa Libertadores.

“Con esta iniciativa, Conmebol se posiciona como pionera en la implementación de soluciones innovadoras dentro de una competición continental”, explicaron.

La participación de los equipos chilenos comenzará el próximo 17 de febrero cuando Huachipato visite a Carabobo en Venezuela.

