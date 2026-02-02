;

Roma pone fin a una tradición y comienza a cobrar el acceso cercano a la Fontana di Trevi

Desde Italia unifican su criterio para el control de masas y orden ante grandes aglomeraciones de turistas.

José Campillay

No hay dudas de que Italia es uno de los países más llamativos a la hora de hablar de turismo, con su capital, Roma, siendo uno de los puntos fuertes recibiendo alrededor de 40 millones de visitantes por año.

Son varios los puntos de interés y sitios atractivos que congregan a ciudadanos de todo el mundo en la 'Città Eterna‘. El Coliseo, el Vaticano, el monumento a Víctor Manuel II (Altare della Patria) o el Castillo de Sant’Angelo son solo alguno de los lugares para visitar.

Entre ellos también destaca la icónica Fontana di Trevi, uno de los mayores monumentos del Barroco tardío ubicado en plena ciudad y entre las calles ricas en cultura.

Y si bien durante cientos de años ha estado dispuesta de forma libre y gratuita para quienes buscan maravillarse con los encantos romanos, hoy la realidad cambió por completo.

La Municipalidad de Roma comenzó a cobrar 2 euros por persona para acercarse al catino de la fuente, marcando un antes y un después en su historia y generando un gran revuelo con discusión a nivel mundial.

El ticket permite acercarse a la zona inmediata de la fuente, lanzar una moneda como sugieren las tradiciones y disfrutar del monumento de cerca.

Con esto, las autoridades romanas buscan mantener cierto orden y control alrededor de la fuente que, según estimaciones previas, era visitada por un promedio de 30 mil personas al día.

La decisión de las autoridades romanas genera opiniones divididas entre los turistas. Por una parte, algunos justifican la medida y consideran que el valor de la entrada no es alto (poco más de $2.000 pesos).

Pero hay quienes creen que es solamente para sacar provecho económico y no está bien monetizar algo que siempre fue gratis y está en la vía pública. De igual forma, desde el Gobierno aseguran que el cobro beneficiará a los vecinos de la ciudad áreas de cultura y empleo.

Lo cierto es que la Fontana sigue siendo visible en plena Piazza di Trevi, por lo que el pago del ticket es necesario únicamente para quienes deseen estar cerca y posar con mayor facilidad y cierta ‘privacidad’.

Respecto al funcionamiento, es importante tener en cuenta que los horarios varían según el día:

  • Lunes y viernes: de 11:30 a 22:00 horas (último acceso a las 21:00).
  • Martes a jueves, sábados y domingos: de 9:00 a 22:00 horas (último acceso a las 21:00).

De igual forma, es importante consignar que fuera de dichos horarios el acceso cercano es gratuito, es decir que no habrá control en las vallas de división, por lo que tampoco se evitará la aglomeración de gente.

Las monedas que lanzan los turistas continúan siendo recolectadas y donadas a la caridad, tal y como viene ocurriendo desde hace años.

Quiénes no pagan:

  • Residentes de Roma y su área metropolitana
  • Menores de 5 años
  • Personas con discapacidad y un acompañante
  • Poseedores de tarjeta MIC (museos italianos integrados)
  • Guías turísticos registrados

Italia consolida su estrategia de control turístico

La medida de la Fontana di Trevi no es aislada. Italia ha estado implementando un modelo de gestión turística que equilibra ingresos con conservación del patrimonio.

Panteón de Roma, también en la capital, desde 2023, requiere entrada de pago (5 euros) para acceder al interior del monumento más antiguo de la capital italiana.

Venecia comenzó hace un tiempo a cobrar tasas turísticas variables (hasta 10 euros en temporada alta) para acceder a la ciudad.

