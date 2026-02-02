Mercado inmobiliario proyecta un 2026 de reactivación tras cerrar el año con un alza de 11,5% en ventas

El mercado inmobiliario inició 2026 con señales de recuperación, luego de registrar un crecimiento de 11,5% en las ventas de viviendas durante el año pasado en la Región Metropolitana, según el último Informe Inmobiliario de Toctoc.

El estudio indica que en 2025 se comercializaron cerca de 25.800 unidades netas, con una velocidad de venta estable cercana a las 2.500 unidades mensuales, lo que permitió consolidar un escenario de mayor dinamismo para los próximos meses.

Uno de los principales factores detrás de este repunte fue la caída en los desistimientos, que bajaron desde casi un 23% a un 15%, reflejando una mayor confianza de los compradores y cierres de negocios más efectivos. A ello se suma una creciente preferencia por proyectos de entrega inmediata.

Las mejores condiciones de financiamiento también han sido clave. El subsidio a la tasa hipotecaria mantiene un ritmo cercano a las 4.000 aprobaciones mensuales y podría alcanzar unos 50.000 cupos a mediados de año, facilitando el acceso a la vivienda, especialmente para la clase media.

“Estamos iniciando un 2026 con un mercado más sano. La oportunidad hoy es clara: la demanda se reactivó, pero la entrada de nuevos proyectos ha sido limitada, lo que asegura una mejor valorización para quienes deciden comprar ahora”, comentó Ana Rivera, gerente comercial de Inmobiliaria Imagina.

En este contexto, y con una oferta limitada por la menor incorporación de nuevos proyectos, el sector proyecta 2026 como un año de recuperación y oportunidades tanto para la compra como para la inversión inmobiliaria.