Las vacaciones empiezan en redes sociales: cómo TikTok e Instagram están cambiando la forma de elegir destinos

Microinfluencers y creadores de contenido están marcando una nueva forma de planificar viajes.

Pablo Castillo

Capitalinos/as llegan hasta el Terminal Sur de Santiago en vísperas del fin de semana largo por Fiestas Patrias.FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Las vacaciones ya no comienzan cuando se arma la maleta, sino cuando aparece el primer video guardado. TikTok e Instagram se han convertido en plataformas clave para descubrir destinos, comparar alternativas y tomar decisiones de viaje.

Así lo planteó Cecilia Galaz, Directora General de Moov, en ADN Te Acompaña, al describir cómo el contenido digital está influyendo cada vez más en la planificación turística.

“Muchas veces uno decide dónde va a vacacionar meses antes, y va guardando opciones como una carpeta mental (y literal) de lugares”, comentó.

En ese proceso, los microinfluencers y creadores de contenido se han vuelto decisivos, porque muestran experiencias reales que conectan con otros usuarios.

En dicho contenido, el rol del algoritmo es central, pues amplifica patrones de conducta. Acciones simples como ver un video por más tiempo, guardarlo, compartirlo o revisar comentarios se transforman en señales que la plataforma interpreta para ofrecer contenido cada vez más ajustado a los intereses de cada usuario.

El algoritmo detecta micro-señales de comportamiento y las multiplica”, sostuvo Galaz, comparando su lógica con lo que ocurre en Netflix cuando recomienda nuevas series.

La influencia, además, cambia según el momento del año. Hacia el verano, cuando muchas decisiones ya están tomadas, crece el interés por contenidos prácticos: dónde comer, qué hacer, qué alojamiento elegir.

“Te pillan al tiro”

En cambio, durante meses previos —como agosto o septiembre— lo que más impacta es el descubrimiento de lugares desconocidos o alternativos que abren nuevas rutas de viaje, especialmente dentro del país.

“Hoy es muy difícil mentir en redes sociales: te pillan al tiro”, señala apuntando a un consumidor más informado, exigente y conectado.

Por lo anterior, subrayó que el contenido auténtico es el que mejor funciona: cuando la recomendación viene de usuarios reales, la credibilidad crece, concluye.

