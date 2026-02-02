Con overoles y golpeando a trabajadores: delincuentes roban tienda de telefonía en San Miguel

Durante la mañana de este lunes, se registró un violento asalto en una tienda de telefonía de la comuna de San Miguel, en la región Metropolitana.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 11:00 horas en un local ubicada en Gran Avenida, cerca de la intersección con la Avenida Departamental, consignó Emol.

Hasta el lugar llegaron dos vehículos, desde los cuales descendió un grupo de delincuentes vestidos con overoles blancos y portando –presuntamente– armas de fuego, quienes irrumpieron en el local.

Personas lesionadas

En el interior, intimidaron a las víctimas “golpeando a algunas de ellas que están lesionadas en este momento, para luego revisar las dependencias del lugar”, dijo en un punto de prensa el fiscal Juan Cheuquiante.

En total, el grupo sustrajo diversos equipos celulares, con un avalúo cercano a los $50 millones . Tras lograr su cometido, los sujetos huyeron del lugar a bordo de los dos vehículos.

Según se informó, al momento del asalto había al menos 20 personas al interior de la tienda, entre trabajadores y clientes. Por instrucción de la Fiscalía, personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias del caso.