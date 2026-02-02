Avance inédito en la medicina: realizan primer trasplante facial con donante que accedió a la eutanasia

Hito en la medicina: realizan primer trasplante facial con donante que accedió a la eutanasia

Un equipo médico del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, España, concretó un hito médico mundial al realizar el primer trasplante parcial de rostro con una donación de una paciente que accedió a la eutanasia.

La intervención benefició a Carme, una paciente que sufrió una grave infección tras la picadura de un insecto, lo que provocó la muerte de tejidos faciales y una alteración severa de funciones vitales como el habla, la respiración y la nutrición.

Su condición llegó a poner en riesgo su vida, por lo que los especialistas evaluaron el trasplante como la mejor alternativa terapéutica.

El procedimiento permitió reemplazar piel, musculatura facial, nervios, tejido adiposo y estructuras óseas del rostro, en una cirugía que puede extenderse por más de 20 horas.

Desde el hospital explicaron que contar con una donación previamente planificada facilitó el uso de modelos 3D, lo que permitió optimizar cada etapa de la cirugía.

Tras la operación, la paciente se mostró agradecida del equipo médico y valoró el impacto que el trasplante ha tenido en su calidad de vida. En tanto, los especialistas destacaron que este avance refuerza el desarrollo de la medicina reconstructiva a nivel mundial.

A la fecha, solo se han realizado poco más de medio centenar de trasplantes faciales en el mundo, y existen cerca de 20 centros especializados capaces de llevar a cabo este tipo de procedimientos, entre ellos Vall d’Hebron, referente internacional en investigación clínica e innovación médica.