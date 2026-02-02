;

¿Sufres dolor de rodilla persistente?: estas son las señales que podrían indicar una lesión de menisco

Según un especialista, este tipo de lesiones se observa con frecuencia en personas entre los 20 y 50 años que realizan deporte.

Javiera Rivera

Sentir dolor en la rodilla después de hacer ejercicio, notar crujidos al agacharse o experimentar bloqueos al caminar son molestias frecuentes que, en muchos casos, se normalizan o se atribuyen al cansancio.

Sin embargo, cuando estos síntomas persisten, podrían estar asociados a una lesión de menisco, una afección común en personas activas y deportistas recreativos.

Los meniscos son estructuras de fibrocartílago ubicadas entre el fémur y la tibia que cumplen un rol clave en la estabilidad de la rodilla y en la distribución de las cargas durante el movimiento.

Cuando se lesionan, la articulación pierde parte de su capacidad de amortiguación, lo que se traduce en dolor, inflamación e inestabilidad.

Signos de alerta

De acuerdo con el traumatólogo especialista en rodilla de Clínica INDISA, Juan José Valderrama, uno de los principales signos de alerta es la sensación de bloqueo articular.

  • Dolor persistente en la rodilla, especialmente al caminar, agacharse o subir escaleras.
  • Sensación de que la rodilla se “traba” o se bloquea durante el movimiento.
  • Dificultad para estirar o doblar completamente la rodilla.
  • Inflamación de la articulación después de realizar actividad física.
  • Crujidos o chasquidos acompañados de dolor al mover la rodilla.
  • Sensación de inestabilidad, como si la rodilla fuera a fallar al apoyar el peso.
  • Molestias que aparecen tras giros bruscos o cambios repentinos de dirección.
  • Dolor que no mejora con reposo ni con tratamiento kinesiológico básico.

