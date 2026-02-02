¿Sufres dolor de rodilla persistente?: estas son las señales que podrían indicar una lesión de menisco
Según un especialista, este tipo de lesiones se observa con frecuencia en personas entre los 20 y 50 años que realizan deporte.
Sentir dolor en la rodilla después de hacer ejercicio, notar crujidos al agacharse o experimentar bloqueos al caminar son molestias frecuentes que, en muchos casos, se normalizan o se atribuyen al cansancio.
Sin embargo, cuando estos síntomas persisten, podrían estar asociados a una lesión de menisco, una afección común en personas activas y deportistas recreativos.
Los meniscos son estructuras de fibrocartílago ubicadas entre el fémur y la tibia que cumplen un rol clave en la estabilidad de la rodilla y en la distribución de las cargas durante el movimiento.
Cuando se lesionan, la articulación pierde parte de su capacidad de amortiguación, lo que se traduce en dolor, inflamación e inestabilidad.
Revisa también
Signos de alerta
De acuerdo con el traumatólogo especialista en rodilla de Clínica INDISA, Juan José Valderrama, uno de los principales signos de alerta es la sensación de bloqueo articular.
- Dolor persistente en la rodilla, especialmente al caminar, agacharse o subir escaleras.
- Sensación de que la rodilla se “traba” o se bloquea durante el movimiento.
- Dificultad para estirar o doblar completamente la rodilla.
- Inflamación de la articulación después de realizar actividad física.
- Crujidos o chasquidos acompañados de dolor al mover la rodilla.
- Sensación de inestabilidad, como si la rodilla fuera a fallar al apoyar el peso.
- Molestias que aparecen tras giros bruscos o cambios repentinos de dirección.
- Dolor que no mejora con reposo ni con tratamiento kinesiológico básico.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.