¿Sufres dolor de rodilla persistente?: estas son las señales que podrían indicar una lesión de menisco / choochart choochaikupt

Sentir dolor en la rodilla después de hacer ejercicio, notar crujidos al agacharse o experimentar bloqueos al caminar son molestias frecuentes que, en muchos casos, se normalizan o se atribuyen al cansancio.

Sin embargo, cuando estos síntomas persisten, podrían estar asociados a una lesión de menisco, una afección común en personas activas y deportistas recreativos.

Los meniscos son estructuras de fibrocartílago ubicadas entre el fémur y la tibia que cumplen un rol clave en la estabilidad de la rodilla y en la distribución de las cargas durante el movimiento.

Cuando se lesionan, la articulación pierde parte de su capacidad de amortiguación, lo que se traduce en dolor, inflamación e inestabilidad.

Signos de alerta

De acuerdo con el traumatólogo especialista en rodilla de Clínica INDISA, Juan José Valderrama, uno de los principales signos de alerta es la sensación de bloqueo articular.