Mónica Pérez se emocionó hasta las lagrimas tras despedirse de ‘Teletrece Tarde’: “Cumplí aquí una etapa muy importante”

Este viernes la periodista Mónica Pérez se despidió al aire de ‘Teletrece Tarde’, espacio televisivo en que era la animadora junto a Iván Valenzuela.

La comunicadora asumirá un nuevo rol en T13 En Vivo, donde estará a cargo de un nuevo programa de la señal de noticias.

Es por ello que, al cierre del informativo, Pérez aprovechó de dedicar unas palabras de despedida. “Lo único que les pedí fue que no me hicieran llorar y veo que cumplieron muy bien su promesa", partió señalando.

“Quería tomarme unos minutos para despedirme porque voy a tomar un nuevo desafío, este es mi último ‘Teletrece Tarde’ y quiero contárselos personalmente", agregó.

En esa misma línea, la comunicadora mencionó entre lágrimas que “les doy mucho las gracias porque cumplí aquí una etapa muy importante de… mi vida profesional, pero también familiar, así que de eso estoy muy agradecida“.

“Por último, quiero agradecer a ‘Teletrece Tarde’ a mi querido equipo de trabajo, a mis editoras, a mis compañeros de los móviles, a los técnicos, a las productoras que sin su silencioso trabajo no haríamos nada. Hemos compartido muchísimos buenos momentos, otros no tanto, de cada no me llevo muchísimos aprendizajes. De todo corazón, muchísimas gracias", concluyó Pérez.