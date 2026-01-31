;

Mónica Pérez se emocionó hasta las lagrimas tras despedirse de ‘Teletrece Tarde’: “Cumplí aquí una etapa muy importante”

La periodista dio a conocer que asumirá un nuevo proyecto en su carrera profesional.

Sebastián Escares

Mónica Pérez se emocionó hasta las lagrimas tras despedirse de ‘Teletrece Tarde’: “Cumplí aquí una etapa muy importante”

Este viernes la periodista Mónica Pérez se despidió al aire de ‘Teletrece Tarde’, espacio televisivo en que era la animadora junto a Iván Valenzuela.

La comunicadora asumirá un nuevo rol en T13 En Vivo, donde estará a cargo de un nuevo programa de la señal de noticias.

Revisa también:

ADN

Es por ello que, al cierre del informativo, Pérez aprovechó de dedicar unas palabras de despedida. “Lo único que les pedí fue que no me hicieran llorar y veo que cumplieron muy bien su promesa", partió señalando.

“Quería tomarme unos minutos para despedirme porque voy a tomar un nuevo desafío, este es mi último ‘Teletrece Tarde’ y quiero contárselos personalmente", agregó.

En esa misma línea, la comunicadora mencionó entre lágrimas que les doy mucho las gracias porque cumplí aquí una etapa muy importante de… mi vida profesional, pero también familiar, así que de eso estoy muy agradecida“.

“Por último, quiero agradecer a ‘Teletrece Tarde’ a mi querido equipo de trabajo, a mis editoras, a mis compañeros de los móviles, a los técnicos, a las productoras que sin su silencioso trabajo no haríamos nada. Hemos compartido muchísimos buenos momentos, otros no tanto, de cada no me llevo muchísimos aprendizajes. De todo corazón, muchísimas gracias", concluyó Pérez.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad