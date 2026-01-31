“Me dijo ‘vente conmigo’”: rostro de Canal 13 fue llamado por Kike Morandé para sumarse a “Detrás del Muro”

El pasado viernes, en medio del programa “Hay que decirlo” de Canal 13, un querido rostro reveló que fue tentado para unirse a “Detrás del Muro”.

Se trata de Willy Sabor, quien reconoció que Kike Morandé lo llamó personalmente para sumarse al programa.

Cabe recordar que Kike Morandé y gran parte de su equipo migraron de Chilevisión a Mega para formar parte de la nueva versión de “Detrás del Muro”.

“El kike me dijo ‘vente conmigo de nuevo’. No me dijo el canal, porque no me interesa el canal ni los productores. El dueño del programa me dijo ‘vente conmigo’”, reveló Willy Sabor.

Ante tal oferta, el comediante opinó que “Yo, todo depende. Yo hago muchas cosas y todo lo que he aprendido al estar en distintos canales, es que los equipos son súper importantes. Y aquí yo lo paso el descueve, les tengo mucha estima".

Willy Sabor descartó formar parte de ambos espacios televisivos. “No; me pueden invitar y yo pido permiso. Entre los canales hay buena relación. Uno va tranquilamente a trabajar o de invitado”, comentó.

Eso sí, el comediante reconoció que le gustaría asistir al nuevo programa de Mega, pero como público.