“¿Quién va a cuidar a esas personas que envejecen? Hemos visto casos de madres de 90 años cuidando a hijos de 70″

Durante este viernes, la socióloga Martina Yopo advirtió en ADN Hoy sobre una transformación demográfica “crítica” en Chile, marcada por la caída sostenida de la fecundidad y el acelerado envejecimiento de la población, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tras el Censo 2024.

Consultada sobre si el envejecimiento poblacional es hoy el principal motivo de preocupación, Yopo sostuvo que “ Chile está viviendo una profunda transformación demográfica. Tenemos una tasa de fecundidad que está muy por debajo del nivel de reemplazo y eso tiene un impacto muy directo sobre el decrecimiento y envejecimiento de la población”.

“Mucho antes de lo que pensábamos, vamos a empezar a ser una población más pequeña, vamos a empezar a ser una población mucho más envejecida, y eso es algo que debiese ocuparnos como una prioridad estratégica de desarrollo”, dijo.

En esa línea, la socióloga explicó que “tasa de reemplazo es cuando nacen menos niños de los que se necesitan para mantener el nivel de población estable. El nivel de reemplazo significa que no están naciendo suficientes niños para poder reemplazar a aquella población que de alguna manera va desapareciendo”.

“Lo ideal es tener una tasa global de fecundidad igual o superior al nivel de reemplazo, porque efectivamente significa que hay nueva generación y significa que la población tiene tramos más sustantivos en las capas más jóvenes y, sobre todo, en la población económicamente activa”, señaló.

“Es bajísimo”

Según explicó, las proyecciones del INE refuerzan este diagnóstico, al estimar que para 2026 la tasa de fecundidad en Chile llegaría a 0,97 hijos por mujer. “Eso es bajísimo, más aún nos pone bajo el umbral del uno, que son muy pocos países del mundo los que han logrado traspasar ese umbral”, advirtiendo que “entonces estamos en una situación que es realmente crítica y preocupante y debiese ser esto hoy una prioridad de país” aseguró.

Yopo apuntó además a que “ el factor más importante es la caída tan pronunciada en la fecundidad . De hecho, de todos los componentes demográficos que explican de alguna manera las dinámicas de población, la baja fecundidad es la que de manera más importante está empujando a este decrecimiento y envejecimiento, y eso efectivamente es algo que nos tomó por sorpresa”.

En perspectiva histórica, recordó que “hace no muchos años en Chile el gran problema era que teníamos fecundidades muy tempranas y muy numerosas”, subrayando que “esta ha sido una transformación muy profunda, muy inesperada. En América Latina hemos tenido el descenso más importante en el mundo y, dentro del contexto latinoamericano, Chile”.