Tras polémica por dichos sobre Rapa Nui: exembajadora en Nueva Zelanda asume funciones en nuevo cargo gubernamental

Manahi Pakarati, exembajadora de Chile en Nueva Zelanda, asumirá un nuevo cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores tras haber sido removida de su puesto diplomático a inicios de enero.

La decisión se produjo luego de una controversia originada por declaraciones públicas vinculadas a la situación de Rapa Nui.

La exrepresentante fue duramente cuestionada a fines de 2025 tras publicar en redes sociales el mensaje “Libre determinación para la nación Rapa Nui”, lo que generó críticas desde distintos sectores políticos, especialmente en el Congreso, por tratarse de un tema sensible en materia de política exterior.

Asumiría el 1 de febrero

A ello se sumaron declaraciones entregadas a un medio internacional, donde Pakarati sostuvo que “necesitamos trabajar sobre cómo vamos a obtener el autogobierno”, en una entrevista que, según confirmó posteriormente Cancillería, fue grabada sin la autorización correspondiente.

Este hecho motivó oficialmente su destitución, concretada el 6 de enero de 2026, y su retorno al país.

De acuerdo con un documento conocido por Radio Bío Bío, Pakarati asumirá a partir del 1 de febrero funciones en la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública, una reasignación que ha reactivado el debate.