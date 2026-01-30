;

Tras polémica por dichos sobre Rapa Nui: exembajadora en Nueva Zelanda asume funciones en nuevo cargo gubernamental

Manahi Pakarati fue removida a inicios de enero tras un mensaje en redes y una entrevista sin autorización, y se integrará a un área interna desde febrero.

Martín Neut

GOBIERNO

GOBIERNO

Manahi Pakarati, exembajadora de Chile en Nueva Zelanda, asumirá un nuevo cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores tras haber sido removida de su puesto diplomático a inicios de enero.

La decisión se produjo luego de una controversia originada por declaraciones públicas vinculadas a la situación de Rapa Nui.

Revisa también:

ADN

La exrepresentante fue duramente cuestionada a fines de 2025 tras publicar en redes sociales el mensaje “Libre determinación para la nación Rapa Nui”, lo que generó críticas desde distintos sectores políticos, especialmente en el Congreso, por tratarse de un tema sensible en materia de política exterior.

Asumiría el 1 de febrero

A ello se sumaron declaraciones entregadas a un medio internacional, donde Pakarati sostuvo que “necesitamos trabajar sobre cómo vamos a obtener el autogobierno”, en una entrevista que, según confirmó posteriormente Cancillería, fue grabada sin la autorización correspondiente.

Este hecho motivó oficialmente su destitución, concretada el 6 de enero de 2026, y su retorno al país.

De acuerdo con un documento conocido por Radio Bío Bío, Pakarati asumirá a partir del 1 de febrero funciones en la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública, una reasignación que ha reactivado el debate.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad