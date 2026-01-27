Muere Alexis Ortega, actor de doblaje que dio vida a Spider-Man y otras voces icónicas del cine

La industria del entretenimiento latinoamericano está de duelo tras confirmarse la muerte de Alexis Ortega, un destacado actor de doblaje mexicano. Tenía 38 años.

La noticia fue confirmada por diversas organizaciones del gremio. Ortega era conocido por ser la voz de Tom Holland durante sus primeras apariciones como Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

“Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega, mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil”, publicó World Dubbing News.

Entre sus principales trabajos también destacan su interpretación como Tadashi Hamada en la película de Disney Grandes Héroes/Big Hero 6; Príncipe Naveen en La princesa y el sapo y Cassian Andor en Star Wars: Rogue One.

“Ortega había logrado consolidarse como una de las voces más reconocibles y versátiles de su generación", señaló Meristation al informar el hecho.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.