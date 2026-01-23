;

El doloroso regreso de Ruy Barbosa tras quedar fuera de su primer Rally Dakar: “Me pusieron 5 anclas en el hombro”

El piloto nacional fue operado en su retorno al país.

Carlos Madariaga

Ruy Barbosa tuvo un amargo debut en el Rally Dakar al abandonar la prueba en la décima etapa tras sufrir un duro accidente.

El piloto de 27 años fue el único de la delegación chilena en no completar la prueba, pero además sufrió más allá de la cuenta.

Esto, pues el diagnóstico inicial de los médicos en Arabia Saudita subestimó el dolor de Barbosa, quien fue chequeado en su retorno a nuestro país.

Fue allí cuando los especialistas detectaron que el deportista nacional se cortó el tendón subescapular y sufrió el daño completo del supraespinoso, al igual que los ligamentos del manguito rotador en su hombro derecho.

Ante esto, a menos de 24 horas de su regreso a Chile, Ruy Barbosa fue operado con éxito en la Clínica Universidad de Los Andes.

Me pusieron 5 anclas en el hombro, fue una lesión bastante grave, porque el tendón te sostiene todo el hombro y el brazo completo. Va a ser una recuperación lenta y dolorosa, pero lo importante es que tengo un grupo médico muy bueno, con doctores y kinesiólogos que están acompañando mi proceso y voy a poder salir de manera positiva. Estoy bien y seguramente de esta vamos a salir más fuerte”, aseguró Ruy Barbosa tras la intervención quirúrgica.

