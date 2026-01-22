;

Tras aprobación en el Congreso: estas son las licencias de conducir que extenderán su vigencia en 2026

La iniciativa busca descongestionar las direcciones de tránsito de los municipios del país. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Tras aprobación en el Congreso: estas son las licencias de conducir que extenderán su vigencia en 2026

Tras aprobación en el Congreso: estas son las licencias de conducir que extenderán su vigencia en 2026 / Getty Images

La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó un proyecto que extiende la vigencia de las licencias de conducir en Chile hasta el año 2026.

El objetivo de la iniciativa es darle un respiro a las direcciones de tránsito de las municipalidades a nivel nacional, ya que en el último tiempo ha existido un exceso de demanda de trámites relacionados con la renovación del documento.

Revisa también:

ADN

Hace unas semanas, diputados presentaron algunos proyectos de ley para ampliar la vigencia de las licencias de conducir y ahora, tras una discusión en el Congreso, se dio luz verde para que algunas licencias extiendan su validez hasta el 31 de diciembre de este 2026.

¿Qué licencias de conducir extenderán su vigencia?

Con la aprobación de la normativa, los plazos de extensión del documento son los siguientes:

  • Licencias de conducir vencidas en 2025: tendrán vigencia de forma excepcional hasta el 31 de diciembre de 2026.
  • Licencias de conducir vencidas en 2026: prolongarán su validez por 6 meses durante el 2027.

El diputado Héctor Barría (DC) fue uno de los congresistas que apoyó la medida y explicó que la iniciativa irá en beneficio de miles de conductores que aún no han podido renovar su documento.

De tal forma, ahora solamente queda que la iniciativa sea publicada en el Diario Oficial.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad