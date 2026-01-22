Tras aprobación en el Congreso: estas son las licencias de conducir que extenderán su vigencia en 2026 / Getty Images

La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó un proyecto que extiende la vigencia de las licencias de conducir en Chile hasta el año 2026.

El objetivo de la iniciativa es darle un respiro a las direcciones de tránsito de las municipalidades a nivel nacional, ya que en el último tiempo ha existido un exceso de demanda de trámites relacionados con la renovación del documento.

Hace unas semanas, diputados presentaron algunos proyectos de ley para ampliar la vigencia de las licencias de conducir y ahora, tras una discusión en el Congreso, se dio luz verde para que algunas licencias extiendan su validez hasta el 31 de diciembre de este 2026.

¿Qué licencias de conducir extenderán su vigencia?

Con la aprobación de la normativa, los plazos de extensión del documento son los siguientes:

Licencias de conducir vencidas en 2025: tendrán vigencia de forma excepcional hasta el 31 de diciembre de 2026.

tendrán vigencia de forma excepcional hasta el 31 de diciembre de 2026. Licencias de conducir vencidas en 2026: prolongarán su validez por 6 meses durante el 2027.

El diputado Héctor Barría (DC) fue uno de los congresistas que apoyó la medida y explicó que la iniciativa irá en beneficio de miles de conductores que aún no han podido renovar su documento.

De tal forma, ahora solamente queda que la iniciativa sea publicada en el Diario Oficial.