“Chile nunca deja de producir nuevos valores”: Alberto Plaza y Gloria Benavides, Figuras Fundamentales de la Música Chilena 2025

Alberto Plaza y Gloria Benavides, quienes hace algunos días fueron distinguidos con el Premio Figura Fundamental de la Música Chilena 2025 por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), estuvieron en Ciudadano ADN hablar sobre lo que significa este reconocimiento.

Según contó la también actriz, “fue una emoción tan grande porque la palabra lo dice: ‘Figura, es grande; Fundamental, es tremenda; de la Música chilena, es lo máximo. Estaba muy contenta”.

En un tono más reflexivo sobre lo que ha sido su carrera destacó su larga trayectoria, comenzando a muy temprana edad: “He hecho un trabajo de tantos años. Llevo 72 años de actuación (...) empecé a grabar discos a los 5 años, pero en radio empecé a los 3″.

“Yo siempre canté, cantaba las canciones que me enseñaban y seguí grabando discos", agregó, enfatizando en el foco infantil de sus primeros pasos.

Por su parte, Alberto Plaza recibe la distinción como un “honor inmenso”, tomándolo “con mucha humildad” y viéndolo también con “mucho sentido de futuro, porque si bien es una mirada al pasado, a lo que uno ha hecho, me impulsa a seguir adelante con mucha más fuerza”.

En esa línea, hizo un pequeño análisi de lo que es el escenario actual a nivel país, identificando un fuerte giro hacia lo urbano, “un género que yo no cultivo, así que no estoy muy al tanto de lo que ha pasado”.

Pero mantiene el foco en otro sector y asegura que “tenemos muy buenos exponentes y los vamos a seguir teniendo (...) Chile nunca deja de producir nuevos valores en el ámbito del cantautor y de la poesía hecha música“.