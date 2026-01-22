;

VIDEO. “Chile nunca deja de producir nuevos valores”: Alberto Plaza y Gloria Benavides, Figuras Fundamentales de la Música Chilena 2025

Ambos artistas reconocidos por la SCD repasaron su carrera y expresaron su emoción en conversación con Ciudadano ADN.

ADN Radio

“Chile nunca deja de producir nuevos valores”: Alberto Plaza y Gloria Benavides, Figuras Fundamentales de la Música Chilena 2025

Alberto Plaza y Gloria Benavides, quienes hace algunos días fueron distinguidos con el Premio Figura Fundamental de la Música Chilena 2025 por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), estuvieron en Ciudadano ADN hablar sobre lo que significa este reconocimiento.

Según contó la también actriz, “fue una emoción tan grande porque la palabra lo dice: ‘Figura, es grande; Fundamental, es tremenda; de la Música chilena, es lo máximo. Estaba muy contenta”.

En un tono más reflexivo sobre lo que ha sido su carrera destacó su larga trayectoria, comenzando a muy temprana edad: “He hecho un trabajo de tantos años. Llevo 72 años de actuación (...) empecé a grabar discos a los 5 años, pero en radio empecé a los 3″.

Yo siempre canté, cantaba las canciones que me enseñaban y seguí grabando discos", agregó, enfatizando en el foco infantil de sus primeros pasos.

Revsia también:

ADN

Por su parte, Alberto Plaza recibe la distinción como un “honor inmenso”, tomándolo “con mucha humildad” y viéndolo también con “mucho sentido de futuro, porque si bien es una mirada al pasado, a lo que uno ha hecho, me impulsa a seguir adelante con mucha más fuerza”.

En esa línea, hizo un pequeño análisi de lo que es el escenario actual a nivel país, identificando un fuerte giro hacia lo urbano, “un género que yo no cultivo, así que no estoy muy al tanto de lo que ha pasado”.

Pero mantiene el foco en otro sector y asegura que “tenemos muy buenos exponentes y los vamos a seguir teniendo (...) Chile nunca deja de producir nuevos valores en el ámbito del cantautor y de la poesía hecha música“.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad