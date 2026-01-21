Tía Yoli pronostica año “como la mona”: esto dijo la conocida astróloga chilena

Yolanda Sultana, la conocida “Tía Yoli”, estuvo invitada al programa web de Patricia Maldonado, Frente a Frente.

Ahí, la autora de la frase “que nos vaya bien” habló de su vida y carrera, pero, más importante aún, de lo que supuestamente viene para Chile este 2026.

Al cierre del programa, @lamaldito le dijo: “Como último mensaje, ¿cómo ves el futuro del país? Cortito".

La astróloga ni lo pensó y lanzó, sin anestesia: “Como la mona”. Luego, sumó una frase difícil de descifrar: “Desgraciadamente el salitre es caro”.

“Señora, ¿de dónde va a sacar usted la plata si el Estado suyo realmente los tiene en ruinas?”, cuestionó, apuntando principalmente a lo económico.

“¿Usted cree que a mí me está llegando tanta gente (a la consulta)?, ¿Usted cree que la gente que están haciendo pasar del extranjero están en una casa digna? Todos estamos en quiebra“, aseguró.

“Los negocios llegan a dar vergüenza. Todo cerrado. Señor alcalde de Santiago, colóquese las botas y el de Ñuñoa también. Todos los alcaldes deben ayudar acá para poder levantar a nuestro país”, concluyó la consejera familiar.

Al final hizo un llamado a la paz y a evitar las peleas en el núcleo familiar. “Si hay felicidad para Chile todos podemos salir adelante”, aconsejó.