Desde “Star Wars” hasta “Kill Bill”: este es el duelo de samuráis que ha inspirado grandes películas en la historia del cine

A lo largo de la historia del cine hemos conocido varios casos de inspiración que han estado presente en grandes títulos, donde incluso las obras posteriores han sido más populares y recordadas que el material original.

Un claro ejemplo de esto es lo que ha ocurrido con cintas como Kill Bill, un aclamado filme de Quentin Tarantino, y Star Wars, una de las franquicias más exitosas de la industria.

Algo que tienen en común ambas obras destacadas del séptimo arte es que cuentan con icónicos enfrentamientos com sables/espadas en sus respectivas variantes según el caso que ofrece la trama.

Pero otro punto que comparten es que, al igual que otras películas de acción, se inspiraron en un verdadero clásico japonés que marcó tendencia y dejó huella en toda una generación.

Se trata nada más y nada menos que de Harakiri, dirigida por Masaki Kobayashi a partir de un guion escrito por Shinobu Hashimoto, basado en una historia de Yasuhiko Takiguchi.

Estrenada en 1962, se rige como un pilar del cine samurái que trasciende fronteras y épocas, influyendo en blockbusters modernos mediante su emblemático enfrentamiento final.

Ambientada en el Periodo Edo (1619-1630), narra el drama de Hanshirō Tsugumo, un rōnin desempleado tras el colapso de su clan, quien solicita permiso para el seppuku en el clan Iyi y revela una tragedia personal antes de su ritual suicida.

Con calificaciones excepcionales, de 8.6 en IMDb y 100% en Rotten Tomatoes, esta obra deconstruye el bushidō con crudeza moral.

El duelo final: núcleo dramático y legado visual

El clímax no es mero espectáculo de katanas: Hanshirō enfrenta a los vasallos del clan Iyi, arrasando con ellos y sus símbolos de poder, como la armadura ancestral que encarna un bushidō vacío.

Acorralado, muere bajo mosquetes mientras se suicida, simbolizando resistencia ante injusticia sistémica. Así, más que la dinámica del enfrentamiento, ofrece un núcleo dramático y legado visual.

Esta secuencia, con su brutal realismo, resume el coraje del marginado contra corrupción, resonando en duelos como el de Darth Vader y Obi-Wan Kenobi en Star Wars, o las venganzas estilizadas en Kill Bill.