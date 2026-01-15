;

Colo Colo suma un nuevo amistoso a su pretemporada en Uruguay: este será su rival

Los albos jugarán un cuarto partido en medio de su participación en la Serie Río de La Plata.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

@ColoColo

@ColoColo

Colo Colo ya está en Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata 2026, torneo amistoso de verano que se desarrolla por tercer año consecutivo en la ciudad de Montevideo.

El equipo de Fernando Ortiz se estrenará este jueves ante Olimpia de Paraguay, para luego enfrentar a Alianza Lima de Perú el domingo 18 y cerrar ante Peñarol de Uruguay el miércoles 21.

Sin embargo, estos no serán los únicos duelos que el “Cacique” juegue en tierras charrúas, ya que en las últimas horas sumó un nuevo partido a su agenda en el marco de la pretemporada.

Según información de ADN Deportes, Colo Colo se medirá ante Universidad de Concepción, que también está en Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata. Eso sí, este encuentro se jugará a puertas cerradas en la práctica de mañana viernes.

El objetivo de este último compromiso será darles rodaje a los jugadores que no sumen tantos minutos en el torneo de verano, todo de cara al estreno de los albos en el Campeonato Nacional, programado para fines de enero frente a Deportes Limache.

