VIDEO. “Increíble, tremendo”: fotógrafo argentino relata la devastación de los incendios en la Patagonia

En conversación con Ciudadano ADN, Maxi Jonas describió la magnitud del desastre, los riesgos para las viviendas y la desesperación frente a focos intencionales.

Nelson Quiroz

La Patagonia argentina enfrenta uno de sus peores episodios de incendios forestales en años. Más de 15.000 hectáreas de bosque nativo han sido consumidas, mientras alrededor de cuarenta viviendas han resultado afectadas, según reportes de autoridades locales.

Entre quienes documentan la tragedia, el fotógrafo argentino Maxi Jonas describe la magnitud del desastre con palabras que transmiten asombro y conmoción.

“Es increíble, tremendo. Estamos muy afectados por la magnitud del incendio que estamos atravesando”, dijo Jonas en conversación con Ciudadano ADN desde la localidad de El Hoyo. El fotógrafo relató que días recientes de calor y viento generaron una “tormenta perfecta”, que convirtió la tarea de los brigadistas en una lucha constante contra el fuego.

Para Jonas, la dimensión humana del desastre es tan impactante como la ambiental. “Cuando ves que el fuego está cerca de las viviendas, ves a brigadistas, bomberos, helicópteros y aviones trabajando sin descanso, pero la sensación es de angustia total”, afirmó.

Sobre los posibles responsables de los incendios, explicó que “lo único que sabemos es que son incendios intencionales. La motivación, nadie la sabe, y eso genera aún más desesperación”.

La solidaridad internacional se hace visible en este contexto. El Cuerpo de Bomberos de Palena, en Chile, envió voluntarios y equipamiento especializado para colaborar con las brigadas argentinas, un gesto que Jonas destacó: “Nos une este pulmón del planeta a ambos países. La preocupación es compartida”.

El fotógrafo concluyó que la experiencia transforma la percepción sobre los incendios: “Te cambia el concepto del fuego, te cambia el concepto de lo que somos como personas. No hay cosa humana que pueda contra este tamaño de violencia natural”.

Mientras la emergencia continúa, los brigadistas trabajan por contener los focos activos, conscientes de que la recuperación del bosque llevará décadas.

