Periodista chileno que fue despedido sorpresivamente de la TV se confiesa: “Tenía la impresión de que podía pasar”

Recientemente, se dio a conocer el inesperado despido del conocido periodista chileno Juan José Lavín del canal Vía X.

El conductor estaba a la cabeza del programa de entrevistas Todo va a estar bien y existió un hecho particular que marcó su adiós.

Lavín ni su equipo habían sido informados de que el episodio emitido en la antesala del Año Nuevo en Chile sería el último; por lo tanto, incluso lanzó: “Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes”.

A pocas horas de que se conociera la noticia, el comunicador habló con LUN para entregar detalles del abrupto término a una labor que arrancó en marzo del año pasado tras la salida de Eduardo de la Iglesia.

“Hay gente que se sorprendió, pero yo ya había visto que había una posibilidad de que esto pasara, desconozco la situación económica del canal, pero tenía la impresión de que esto podía pasar”, dijo.

“Tengo una larga trayectoria en periodismo y programas de televisión. A mí esto no me ha pasado muchas veces, pero he visto que pasa muchas veces (a otros) y esto (la industria de la tele) es así”, añadió.

Según él, tras el fin del contrato quedó en buenos términos con la señal privada. Sus diez meses en el canal habrían sido satisfactorios. “Yo fui feliz trabajado allí (…) Los entrevistados eran tan variopinto que muchas veces me senté frente a gente que no me sabía ni el nombre”, contó.

Cuando le preguntaron a Rodrigo Súnico, subgerente de programación de Vía X, sobre el fin del espacio, señaló que responde al final de un ciclo.

El equipo realizador estaría trabajando en otros proyectos de la estación y no se descarta llamar nuevamente al rostro para dar forma a otras ideas en la pantalla chica.