Remezón en la TV chilena: despiden a conductor y a su equipo tras grabar un programa que prometía continuidad

La señal Vía X confirmó el despido del periodista Juan José Lavín y del equipo completo del programa Todo Va a Estar Bien, decisión que sorprendió tanto a los trabajadores como a la audiencia del canal.

La desvinculación se concretó tras la grabación de lo que terminó siendo el último capítulo del espacio, emitido en la antesala de Año Nuevo.

Ampliar

Según recogió Glamorama, ni Lavín ni el equipo habrían sido informados previamente de que ese episodio marcaría el fin del programa. De hecho, el conductor cerró la emisión con un mensaje habitual de continuidad, despidiéndose de los televidentes con la frase.

“Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes”, lo que hoy contrasta con el abrupto término del proyecto.

El capítulo final contó con la participación del comentarista Pablo Flamm y fue transmitido en un ambiente festivo, con referencias al cierre de 2025. En pantalla, Lavín agradeció la sintonía del público y expresó buenos deseos para el año entrante, sin aludir en ningún momento a una posible cancelación del espacio.

Todo Va a Estar Bien había iniciado su temporada en marzo de 2025, con Juan José Lavín asumiendo la conducción tras la salida de Eduardo de la Iglesia. Durante esos meses, el periodista, de amplia trayectoria en medios, mostró una faceta más distendida, combinando análisis de contingencia con humor y conversación relajada, sello que fue bien recibido por parte de la audiencia.

De acuerdo al mismo medio, junto al despido de Lavín, también fueron desvinculados al menos dos integrantes del equipo periodístico y los músicos que acompañaban el late show. Hasta ahora, Vía X no ha entregado una versión oficial detallada sobre las razones detrás de la decisión ni sobre el futuro del bloque horario que ocupaba el programa.