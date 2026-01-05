;

Remezón en la TV chilena: despiden a conductor y a su equipo tras grabar un programa que prometía continuidad

El periodista cerró el año anunciando su regreso al aire, pero horas después fue despedido junto a todo sus compañeros.

Nelson Quiroz

Imagen referencial.

Imagen referencial. / varunyu suriyachan

La señal Vía X confirmó el despido del periodista Juan José Lavín y del equipo completo del programa Todo Va a Estar Bien, decisión que sorprendió tanto a los trabajadores como a la audiencia del canal.

La desvinculación se concretó tras la grabación de lo que terminó siendo el último capítulo del espacio, emitido en la antesala de Año Nuevo.

ADN

Según recogió Glamorama, ni Lavín ni el equipo habrían sido informados previamente de que ese episodio marcaría el fin del programa. De hecho, el conductor cerró la emisión con un mensaje habitual de continuidad, despidiéndose de los televidentes con la frase.

“Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes”, lo que hoy contrasta con el abrupto término del proyecto.

Revisa también

ADN

El capítulo final contó con la participación del comentarista Pablo Flamm y fue transmitido en un ambiente festivo, con referencias al cierre de 2025. En pantalla, Lavín agradeció la sintonía del público y expresó buenos deseos para el año entrante, sin aludir en ningún momento a una posible cancelación del espacio.

Todo Va a Estar Bien había iniciado su temporada en marzo de 2025, con Juan José Lavín asumiendo la conducción tras la salida de Eduardo de la Iglesia. Durante esos meses, el periodista, de amplia trayectoria en medios, mostró una faceta más distendida, combinando análisis de contingencia con humor y conversación relajada, sello que fue bien recibido por parte de la audiencia.

De acuerdo al mismo medio, junto al despido de Lavín, también fueron desvinculados al menos dos integrantes del equipo periodístico y los músicos que acompañaban el late show. Hasta ahora, Vía X no ha entregado una versión oficial detallada sobre las razones detrás de la decisión ni sobre el futuro del bloque horario que ocupaba el programa.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad