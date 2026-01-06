;

José Ignacio Cornejo se aferra al top 10 de las motos en el Rally Dakar 2026

El piloto nortino se consolida como el mejor nacional en dicha categoría tras la tercera etapa, mientras que “Chaleco” López perdió terreno en los “Side by Side”.

Carlos Madariaga

José Ignacio Cornejo se aferra al top 10 de las motos en el Rally Dakar 2026

José Ignacio Cornejo se aferra al top 10 de las motos en el Rally Dakar 2026 / Team Chile

Este martes se desarrolló la tercera etapa del Rally Dakar 2026, con un recorrido de 700 kilómetros, con una especial de 421 kilómetros en un bucle de ida y vuelta a la ciudad de Al Ula.

En la categoría motos, quien fue el mejor chileno de la jornada fue José Ignacio Cornejo, que en un principio había llegado en el puesto 14, a 26 minutos del ganador del día, el español Tosha Schareina.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, la organización corrigió más tarde los tiempos del nortino, quien finalmente arribó en el sexto lugar de la jornada, a poco menos de 10 minutos, resultado que lo mantiene en el top 10 de la clasificación general, ubicándose octavo.

Ruy Barbosa cruzó la meta en el lugar 17 del día, mientras que Tomás de Gavardo finalizó en el puesto 35.

“Chaleco” López pierde terreno

En cuanto a los vehículos ligeros, el oriundo de Teno no tuvo una buena jornada en los Side by Side, donde llegó en el puesto 12, a 31 minutos y 16 segundos de quien ganó la jornada, el norteamericano Brock Heger. Dicho rendimiento le hizo caer al sexto lugar de la clasificación general en su categoría.

Y con relación a la categoría Challenger, Lucas del Río sigue siendo el mejor nacional y llegó quinto, a 17 minutos y 46 segundos de la líder, la neerlandesa Puck Klaasen, manteniéndose cuarto en la general. En tanto, Ignacio Casale tuvo su mejor día en el Rally Dakar 2026 y llegó noveno en la etapa.


Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad