José Ignacio Cornejo se aferra al top 10 de las motos en el Rally Dakar 2026 / Team Chile

Este martes se desarrolló la tercera etapa del Rally Dakar 2026, con un recorrido de 700 kilómetros, con una especial de 421 kilómetros en un bucle de ida y vuelta a la ciudad de Al Ula.

En la categoría motos, quien fue el mejor chileno de la jornada fue José Ignacio Cornejo, que en un principio había llegado en el puesto 14, a 26 minutos del ganador del día, el español Tosha Schareina.

Sin embargo, la organización corrigió más tarde los tiempos del nortino, quien finalmente arribó en el sexto lugar de la jornada, a poco menos de 10 minutos, resultado que lo mantiene en el top 10 de la clasificación general, ubicándose octavo.

Ruy Barbosa cruzó la meta en el lugar 17 del día, mientras que Tomás de Gavardo finalizó en el puesto 35.

“Chaleco” López pierde terreno

En cuanto a los vehículos ligeros, el oriundo de Teno no tuvo una buena jornada en los Side by Side, donde llegó en el puesto 12, a 31 minutos y 16 segundos de quien ganó la jornada, el norteamericano Brock Heger. Dicho rendimiento le hizo caer al sexto lugar de la clasificación general en su categoría.

Y con relación a la categoría Challenger, Lucas del Río sigue siendo el mejor nacional y llegó quinto, a 17 minutos y 46 segundos de la líder, la neerlandesa Puck Klaasen, manteniéndose cuarto en la general. En tanto, Ignacio Casale tuvo su mejor día en el Rally Dakar 2026 y llegó noveno en la etapa.



