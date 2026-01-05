;

Lucas del Río suma la primera victoria de Chile en la edición 2026 del Rally Dakar

El último en subirse a la delegación nacional se llevó la etapa 2 de la prueba motor en la categoría Challenger.

Carlos Madariaga

Una buena jornada de martes tuvo el Team Chile en la disputa del Rally Dakar 2026, que en esta jornada tuvo una segunda etapa con 400 kilómetros cronometrados entre las localidades saudíes de Yanbu y Alula.

Esto considerando que llegó la primera victoria nacional en una etapa, la cual se dio por parte de quien se sumó último a la delegación.

Se trata de Lucas del Río, quien ganó en la categoría Challenger tras completar la etapa en 4 horas, 26 minutos y 49 segundos, resultado que lo dejó tercero en la clasificación general.

El piloto de 35 años puso fin a una sequía nacional de dos años en la prueba, pues la última victoria en esta categoría la había logrado “Chaleco” López en la quinta etapa del 2024.

A propósito del oriundo de Teno, finalizó cuarto en la segunda etapa de hoy, a 5 minutos y 15 segundos del líder, el portugués Goncalo Guerreiro, manteniendo la misma ubicación en la clasificación general de los Side by Side.

En tanto, en las motos, quien tuvo la mejor actuación chilena fue José Ignacio Cornejo, que llegó undécimo, a 9 minutos y 49 segundos del australiano Daniel Sanders. Ruy Barbosa arribó en el puesto 22, mientras que Tomás de Gavardo finalizó en el lugar 38.

