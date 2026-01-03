Partido Comunista condena “criminal agresión” de Estados Unidos contra Venezuela

Santiago

El Partido Comunista de Chile rechazó y condenó enérgicamente la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, calificándola como una “criminal agresión” ordenada por el gobierno del presidente Donald Trump.

A través de una declaración pública difundida este sábado, el partido sostuvo que la ofensiva constituye una acción militar de extrema gravedad que afecta no solo a Venezuela, sino también a todos los pueblos del continente, advirtiendo sobre consecuencias “gravísimas” para la paz y la estabilidad regional.

En el comunicado, el PC exigió que las Naciones Unidas intervengan con urgencia para detener la escalada de violencia y demandó garantías irrestrictas para resguardar la vida del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa. La colectividad afirmó que el secuestro de autoridades constituye un crimen que no puede quedar impune ante la comunidad internacional.

El partido señaló además que Chile, por su propia historia, conoce las consecuencias de la intervención estadounidense en otros países, acusando a Washington de buscar apropiarse de recursos naturales y fuentes energéticas, vulnerando la soberanía de los pueblos.

Asimismo, llamó al Gobierno de Chile a pronunciarse con extrema urgencia frente a la situación y a impulsar la convocatoria inmediata de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con el objetivo de abordar la crisis desde una perspectiva regional.

Finalmente, el PC expresó su solidaridad con el pueblo venezolano, con las familias de las personas fallecidas y con todas las víctimas de la ofensiva militar, reiterando que América Latina ha sido declarada Zona de Paz y que dicha condición, aseguraron, ha sido violentamente vulnerada.