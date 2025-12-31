;

“Se le arrebata su principal fuente de sustento”: la defensa de Clark ante la Corte de Apelaciones tras la millonaria sanción de la CMF en su contra

Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz y Rodrigo Bustamante, otros sancionados por la orgánica, también expusieron sus argumentos ante la justicia.

Carlos Madariaga

“Se le arrebata su principal fuente de sustento”: la defensa de Clark ante la Corte de Apelaciones tras la millonaria sanción de la CMF en su contra

“Se le arrebata su principal fuente de sustento”: la defensa de Clark ante la Corte de Apelaciones tras la millonaria sanción de la CMF en su contra / La Nación

Luego de la millonaria sanción de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) contra algunos de quienes integraban Sartor AGF por una serie de irregularidades financieras, entre los que se incluye el presidente de Azul Azul, Michael Clark, las acciones legales no se han detenido.

Valga recordar que el castigo involucra una multa de UF 65.000 ($2.500 millones) y quedó inhabilitado por 5 años para ejercer funciones como director o ejecutivo principal en diversas entidades del sistema financiero y de valores.

Revisa también:

ADN

Luego que Clark no tuviera éxito en su apelación ante la CMF, ahora el mandamás de la U de Chile tuvo ya un avance a nivel legal, al igual que Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz y Rodrigo Bustamante, todos quienes interpusieron un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.

En un documento publicado por The Clinic, la defensa del presidente de Azul Azul, encabezada por el abogado Gonzalo García, planteó que el castigo “resulta jurídicamente improdecente y carente de proporcionalidad que a un Director Independiente se le imponga un gravamen de esta envergadura”.

Por otra parte, comentaron que la multa es “evidentemente excesiva”, más considerando que Clark no tenía participación accionaria en Grupo Sartor.

A todo ello también se suma la inhabilitación, la que también fue cuestionada por la defensa de Michael Clark. “Esta inhabilidad resulta manifiestamente desproporcionada, pues pretende que mi representado solvente una carga pecuniaria extrema mientras se le arrebata su principal fuente de sustento al forzar su salida de la presidencia de Azul Azul”, concluyeron, a la espera de la respuesta que pueda dar en las próximas semanas la Corte de Apelaciones.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad