“Se le arrebata su principal fuente de sustento”: la defensa de Clark ante la Corte de Apelaciones tras la millonaria sanción de la CMF en su contra / La Nación

Luego de la millonaria sanción de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) contra algunos de quienes integraban Sartor AGF por una serie de irregularidades financieras, entre los que se incluye el presidente de Azul Azul, Michael Clark, las acciones legales no se han detenido.

Valga recordar que el castigo involucra una multa de UF 65.000 ($2.500 millones) y quedó inhabilitado por 5 años para ejercer funciones como director o ejecutivo principal en diversas entidades del sistema financiero y de valores.

Luego que Clark no tuviera éxito en su apelación ante la CMF, ahora el mandamás de la U de Chile tuvo ya un avance a nivel legal, al igual que Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz y Rodrigo Bustamante, todos quienes interpusieron un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.

En un documento publicado por The Clinic, la defensa del presidente de Azul Azul, encabezada por el abogado Gonzalo García, planteó que el castigo “resulta jurídicamente improdecente y carente de proporcionalidad que a un Director Independiente se le imponga un gravamen de esta envergadura”.

Por otra parte, comentaron que la multa es “evidentemente excesiva”, más considerando que Clark no tenía participación accionaria en Grupo Sartor.

A todo ello también se suma la inhabilitación, la que también fue cuestionada por la defensa de Michael Clark. “Esta inhabilidad resulta manifiestamente desproporcionada, pues pretende que mi representado solvente una carga pecuniaria extrema mientras se le arrebata su principal fuente de sustento al forzar su salida de la presidencia de Azul Azul”, concluyeron, a la espera de la respuesta que pueda dar en las próximas semanas la Corte de Apelaciones.