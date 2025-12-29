Accidente de tránsito en Ruta 5 Sur deja dos menores fallecidos: el padre de los niños fue detenido

Un trágico accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur ocurrido la noche del pasado domingo 28 de diciembre afectó a una familia entera con consecuencias fatales.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas en el kilómetro 108, a la altura del sector de Rosario en la región O’Higgins e involucró a dos vehículos livianos.

En uno de los autos viajaban dos niños junto a sus padres. En tanto, en el segundo vehículo iba un adulto. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de ambos menores (de 13 y 16 años), mientras que el otro sujeto quedó con diversas lesiones de gravedad.

Con el pasar de las horas, los diversos especialistas y peritos han realizado las respectivas investigaciones, mientras la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros indaga las circunstancias.

Bajo este escenario, el padre de la familia fue detenido, y puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de accidente de tránsito con resultado de muerte, a la espera de que avance el caso.