Laguna de Aculeo es declarada humedal urbano: se restringieron actividades en más de 1.100 hectáreas

La medida del Ministerio de Medio Ambiente incluyó a los esteros Pintué y Santa Marta, y buscó reforzar la protección del ecosistema tras la sequía que dejó sin agua a la laguna en 2018 y su posterior recuperación entre 2023 y 2024.

Cristóbal Álvarez

Laguna de Aculeo

Laguna de Aculeo / Jorge leon cabello

El Ministerio de Medio Ambiente (MMA) declaró oficialmente como humedal urbano a la Laguna de Aculeo y a sus cursos de agua asociados —los esteros Pintué y Santa Marta—, medida que estableció mayores restricciones para las actividades que se desarrollen en más de 1.100 hectáreas de la mayor laguna natural de la Región Metropolitana.

La laguna, de origen pluvial, fue uno de los casos más emblemáticos de la sequía que afectó a la zona central del país durante la última década. En 2018, Aculeo se secó por completo, fenómeno asociado al cambio climático, al calentamiento global y al uso intensivo de sus recursos hídricos. Posteriormente, entre 2023 y 2024, el cuerpo de agua comenzó a recuperarse tras las lluvias registradas en la región.

Ese proceso reactivó el debate sobre la necesidad de reforzar su protección ambiental, considerando la presión turística y el aumento sostenido de residentes en el sector desde la década del 2000, impulsado por procesos de parcelación en su entorno.

Según la resolución fechada el 18 de diciembre y publicada este viernes en el Diario Oficial, “declárese como humedal urbano, para efectos de lo dispuesto en la Ley N° 21.202, el humedal denominado ‘Estero Pintué–Estero Santa Marta–Laguna Aculeo’, cuya superficie es de 1.107,52 hectáreas, ubicado en la comuna de Paine, Región Metropolitana de Santiago”.

En el documento, el MMA advirtió que la cuenca enfrenta diversas amenazas, entre ellas la sequía prolongada desde 2010; el desvío de aguas de los esteros Pintué y Las Cabras para uso agrícola y domiciliario; las proyecciones de aumento de temperaturas; el desarrollo inmobiliario sin planificación hídrica; la eutrofización del sistema por actividades agrícolas, turísticas e inmobiliarias; además de la presencia de basurales, actividades deportivas motorizadas en el lecho de la laguna, extracción de áridos y ocupaciones ilegales de su superficie.

