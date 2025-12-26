;

Esta fruta andina podría reducir drásticamente la inflamación intestinal, según estudio chileno

Científicos de la U. de Chile detectaron un efecto antiinflamatorio tras simular el proceso de este alimento en la digestión humana.

Javiera Rivera

Physalis - Uchuva

Physalis - Uchuva / EMS-FORSTER-PRODUCTIONS

Un estudio desarrollado en Chile identificó que una típica fruta andina presenta un potente efecto antiinflamatorio a nivel intestinal, lo que abre nuevas perspectivas para su uso en personas con enfermedades inflamatorias crónicas.

La investigación fue desarrollada por un equipo del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile y se centró en analizar el comportamiento de la uchuva (physalis peruviana), también conocida como golden berry, una fruta poco consumida en el país.

Según los resultados, el extracto digerido de physalis logró reducir de forma significativa marcadores clave de inflamación, como las citoquinas IL-8 e IL-18, además de una proteína vinculada a la respuesta inmune, todos ellos asociados a procesos inflamatorios intestinales.

“El estudio confirma que este fruto tiene propiedades antiinflamatorias dadas por sus compuestos bioactivos (...)”, explicó el doctor Miguel Arredondo, director del Laboratorio de Micronutrientes del INTA.

Además, a diferencia de investigaciones anteriores, el equipo chileno simuló las 3 fases de la digestión humana —oral, gástrica e intestinal—, lo que permitió observar cómo los compuestos del fruto se liberan y actúan tras el proceso digestivo completo.

Por otro lado, los investigadores enfatizan que la uchuva no es una cura ni reemplaza tratamientos médicos. Sin embargo, podría transformarse en una terapia complementaria para personas con enfermedades como colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

“El consumo de este fruto debe entenderse como un apoyo nutricional que podría ayudar a disminuir la sintomatología y mejorar la calidad de vida de los pacientes”, señaló la nutricionista e investigadora Daniela Moya.

Physalis - Uchuva / pejft

