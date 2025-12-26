Presidente Boric y exministra Tohá citados a declarar: Fiscalía presenta lista de testigos en juicio contra Monsalve

El Ministerio Público, representado por el Fiscal Regional Xavier Armendáriz y el Fiscal Adjunto Francisco Jacir, presentó la acusación formal contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve Benavides, imputándole la autoría de dos delitos sexuales consumados en contra de una funcionaria de su gabinete.

Tras cerrar la investigación el pasado 11 de diciembre de 2025, la Fiscalía solicitó al tribunal condenar a Monsalve a las siguientes penas:

10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el delito de violación de mayor de 14 años.

por el delito de de mayor de 14 años. 4 años y un día de presidio menor en su grado máximo por el delito de abuso sexual de mayor de 14 años.

Los hechos acusados: Una noche y una mañana de horror

La acusación describe dos episodios específicos ocurridos entre el 22 y el 23 de septiembre de 2024. Según el relato fiscal, Monsalve, valiéndose de su cargo de superior jerárquico, se reunió con la víctima en el restaurante “Ají Seco Místico”, donde consumieron alimentos y alcohol.

El primer hecho

(violación) habría ocurrido en la madrugada del 23 de septiembre en la habitación 719 del Hotel Panamericano, lugar de residencia del acusado. La Fiscalía sostiene que Monsalve accedió carnalmente a la víctima aprovechando que ella se encontraba “privada de sentido e incapacitada para oponerse, producto de la alta ingesta de alcohol”.

El segundo hecho

(abuso sexual) se sitúa en la mañana del mismo día. La víctima despertó en la misma habitación, desnuda y desorientada, con dolor físico y manchas de sangre. En ese contexto, Monsalve habría realizado actos de relevancia sexual (frotamientos) valiéndose del “estado de estupefacción y conmoción” en que se encontraba la afectada, quien quedó paralizada por la situación.

Pruebas y testigos de alto perfil

Para probar estos hechos, el Ministerio Público ofreció un extenso catálogo de pruebas que incluye peritajes de ADN, informes sexológicos, videos de cámaras de seguridad y registros de comunicaciones.

Además, la lista de testigos contempla a altas autoridades del país. Entre ellos figuran el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, y la exministra del Interior, Carolina Tohá Morales, quienes deberán declarar sobre lo que conocieron respecto a los hechos y sus interacciones con el acusado. También se cita a Ana Lya Uriarte y al actual ministro de Seguridad (citado como ministro de seguridad pública en el documento), Luis Cordero Vega.