Robo de identidad en Chile: la modalidad de ciberataque que creció un 109% según el SERNAC

El aumento de la digitalización y el uso masivo de billeteras electrónicas disparan las cifras de suplantación de identidad en el país, afectando principalmente a adultos de entre 30 y 60 años.

Matías Méndez

La acelerada digitalización en Chile, impulsada por el uso de billeteras digitales y plataformas de compra en línea, ha traído consigo un aumento crítico en los riesgos de seguridad. Según cifras del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), durante el año 2024 se registraron 19.834 reclamos por fraudes, lo que representa un alarmante incremento del 109% en comparación con el año anterior.

Este fenómeno afecta de manera transversal a la población, aunque el organismo destaca que el 40% de las quejas financieras se concentran en el rango de edad de entre 30 y 60 años, evidenciando que los atacantes apuntan a usuarios con actividad económica activa.

De acuerdo con expertos de ESET Latinoamérica, el robo de identidad se ha consolidado como la modalidad más frecuente para ejecutar estos delitos. El proceso comienza cuando los ciberdelincuentes acceden a información sensible como contraseñas, números de cédula de identidad o datos bancarios mediante técnicas de ingeniería social como el phishing, smishing (SMS falsos) o vishing (llamadas fraudulentas). Una vez en posesión de estos datos, los atacantes suplantan a las víctimas para vaciar cuentas corrientes, realizar compras excesivas o incluso solicitar préstamos bancarios a nombre del afectado.

La prevención se ha vuelto el pilar fundamental para mitigar estos ataques en un entorno cada vez más interconectado. Los especialistas recomiendan el uso de contraseñas robustas y únicas para cada servicio, evitando combinaciones predecibles, y la implementación obligatoria del segundo factor de autenticación (2FA).

Además, es vital mantenerse alerta ante señales de compromiso, como la recepción de facturas por compras no realizadas, movimientos bancarios sospechosos o notificaciones de inicio de sesión en dispositivos desconocidos, factores que suelen ser el primer indicio de que la identidad ha sido comprometida.

